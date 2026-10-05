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México

Morena da "premio de consolación" a Andrea Chávez: será coordinadora de la 4T en Ciudad Juárez

El nombramiento como coordinadora llega después de que Cruz Pérez Cuéllar obtuviera la coordinación estatal de Chihuahua, lo que dejó a Chávez fuera de la contienda.
lun 05 octubre 2026 12:31 PM
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Andrea Chávez posa junto a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, dirigentes de Morena.
Morena le da “premio de consolación” a Andrea Chávez, ya que la nombraron coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua, con lo que se perfila para ser presidenta municipal de dicha ciudad.
 (Foto: Morena.)

Una semana después de quedar fuera de la definición de Morena para encabezar la contienda por la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez recibió una nueva encomienda dentro del partido: coordinar los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, rumbo a las elecciones 2027.

“Andrea Chávez se suma a esta tarea con la responsabilidad de contribuir a fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de nuestro Movimiento y trabajar, junto con la militancia y el pueblo, en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación”, señaló en un comunicado el partido.

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El partido encabezado por Ariadna Montiel sostuvo que para Morena significa poner por delante lo que los une: el proyecto de transformación de México, sus principios y “el pueblo”.

El premio de consolación

Una semana después de que Morena nombró a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Chihuahua, lo que lo convertirá en eventual candidato a gobernador del estado fronterizo, el partido nombró a Andrea Chávez como la coordinadora de Ciudad Juárez.

Durante el nombramiento de Pérez Cuéllar, la morenista evitó darle su apoyo. Se limitó a decir que respaldaba a “todos los chihuahuenses” y que estaba con el movimiento de la Cuarta Transformación.

Cuestionada sobre si iría por la candidatura a la presidencia municipal, ese día ella respondió que seguía conversando con la dirigencia de Morena. La coordinación se confirmó este lunes.

Un día después de que se presentaron las coordinaciones para 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los aspirantes que no fueron seleccionados podían buscar participar en otras de las convocatorias que alista el partido rumbo a las elecciones de 2027.

“Hay muchas nuevas convocatorias. Son presidencia municipales, diputaciones estatales, federales, en donde quien no obtuvo el triunfo en la encuesta, puede participar como coordinador”, planteó.

¿Quién es Andrea Chávez?

Andrea Chávez comenzó su carrera política en Morena y su primer cargo fue a los 24 años, como diputada federal.

Ella es cercana a Adán Augusto López, quien respaldó sus aspiraciones políticas para ser gobernadora de Chihuahua, pues en enero pasado el legislador y excandidato presidencial la destapó para la candidatura.

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Andrea Chávez fue una de las morenistas que llevan más de un año promocionando su nombre en Chihuahua, pues, al llevar servicios de salud a su estado natal, acudía un autobús con su imagen. Además, regaló vasos de café, los cuales también traían su retrato.

Mientras, Andrea Chávez, sin mencionar a Cruz Pérez Cuéllar, comentó que solo el tiempo y el "pueblo" dirá si las decisiones fueron justas o injustas.

"Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán", señaló desde su cuenta de X.

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Morena Chihuahua Chihuahua Elecciones México 2027

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