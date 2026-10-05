El partido encabezado por Ariadna Montiel sostuvo que para Morena significa poner por delante lo que los une: el proyecto de transformación de México, sus principios y “el pueblo”.

El premio de consolación

Una semana después de que Morena nombró a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Chihuahua, lo que lo convertirá en eventual candidato a gobernador del estado fronterizo, el partido nombró a Andrea Chávez como la coordinadora de Ciudad Juárez.

Durante el nombramiento de Pérez Cuéllar, la morenista evitó darle su apoyo. Se limitó a decir que respaldaba a “todos los chihuahuenses” y que estaba con el movimiento de la Cuarta Transformación.

Cuestionada sobre si iría por la candidatura a la presidencia municipal, ese día ella respondió que seguía conversando con la dirigencia de Morena. La coordinación se confirmó este lunes.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA designa a Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/LLpOsyGYrz — Morena (@PartidoMorenaMx) October 5, 2026

Un día después de que se presentaron las coordinaciones para 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los aspirantes que no fueron seleccionados podían buscar participar en otras de las convocatorias que alista el partido rumbo a las elecciones de 2027.

“Hay muchas nuevas convocatorias. Son presidencia municipales, diputaciones estatales, federales, en donde quien no obtuvo el triunfo en la encuesta, puede participar como coordinador”, planteó.

¿Quién es Andrea Chávez?

Andrea Chávez comenzó su carrera política en Morena y su primer cargo fue a los 24 años, como diputada federal.

Ella es cercana a Adán Augusto López, quien respaldó sus aspiraciones políticas para ser gobernadora de Chihuahua, pues en enero pasado el legislador y excandidato presidencial la destapó para la candidatura.