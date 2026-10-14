Morena ofrece cargos de consolación, pero la rebelión interna persiste en estados rumbo a 2027

"Lo que estamos haciendo es escuchar a todos en su legítimo derecho de cada quien de expresar sus opiniones respecto al proceso", dijo el pasado 10 de octubre.

¿Qué pasa con Morena en Nuevo León?

Sin embargo, los conflictos internos continúa. En Nuevo León, Tatiana Clouthier , Waldo Fernández y Andrés Mijes, quienes aspiraban a la coordinación estatal en el estado, se unieron y refutaron la designación de Clara Luz Flores Carrales en este cargo.

Los tres coincidieron de que Flores Carrales no tiene el perfil para reflejar la misión de la Cuarta Transformación, por lo que rechazaron que ella se convierta en la candidata a gobernadora por Morena.

“No estamos contentos y no aceptamos que un perfil como el de la actual coordinadora sea quien aparezca en las boletas en el próximo proceso electoral, porque esto daña enormemente al movimiento y daña enormemente al partido", sostuvo Tatiana Clouthier.

Agregó que la coordinadora estatal es una persona “que ha mentido una y otra vez”, por lo que pidió a Morena y a sus aliados analizar el perfil, pues agregó que no están en tiempo para “estarnos desfondando”, sino de crecer.

¿Qué pasa con Morena en Michoacán?

En Michoacán, Raúl Morón, un aspirante a la coordinación en dicho estado, ha expresado su desacuerdo de que fuera designado a este cargo Carlos Torres Piña, y comentó en diversas entrevistas mantener la esperanza de que este personaje no sea el candidato al gobierno estatal.

Señaló que ninguna de las personas que forman parte de su estructura territorial en el estado fue consultada en las encuestas que hizo Morena, por lo que planteó construir “una nueva alternativa”, pues tiene dudas de este ejercicio estadístico.