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México

Morena ofrece cargos de consolación, pero la rebelión interna persiste en estados rumbo a 2027

Exaspirantes a las coordinaciones estales en Nuevo León, Michoacán y Colima siguen inconformes con los nombramientos, y hasta en una entidad ya construyen un frente en contra de Morena.
mié 14 octubre 2026 07:00 PM
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En la imagen se ve a Ariadna Montiel, dirigente de Morena.
Ariadna Montiel ha señalado que se mantendrá la unidad rumbo al proceso electoral de 2027. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )

A pesar de los intentos de la dirigencia de Morena por contener la rebelión al interior del partido y de su alianza con el PT y el Partido Verde de cara a las elecciones de 2027, los conflictos persisten en distintos estados, entre ellos Nuevo León, Colima y Michoacán.

En los últimos días, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha asegurado que escucha a los militantes que no fueron elegidos como coordinadores estatales. En algunos casos, incluso, se les han ofrecido coordinaciones municipales como una especie de “premio de consolación” para mantenerlos dentro del proyecto político, aunque las inconformidades no han cesado.

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"Lo que estamos haciendo es escuchar a todos en su legítimo derecho de cada quien de expresar sus opiniones respecto al proceso", dijo el pasado 10 de octubre.

¿Qué pasa con Morena en Nuevo León?

Sin embargo, los conflictos internos continúa. En Nuevo León, Tatiana Clouthier , Waldo Fernández y Andrés Mijes, quienes aspiraban a la coordinación estatal en el estado, se unieron y refutaron la designación de Clara Luz Flores Carrales en este cargo.

Los tres coincidieron de que Flores Carrales no tiene el perfil para reflejar la misión de la Cuarta Transformación, por lo que rechazaron que ella se convierta en la candidata a gobernadora por Morena.

“No estamos contentos y no aceptamos que un perfil como el de la actual coordinadora sea quien aparezca en las boletas en el próximo proceso electoral, porque esto daña enormemente al movimiento y daña enormemente al partido", sostuvo Tatiana Clouthier.

Agregó que la coordinadora estatal es una persona “que ha mentido una y otra vez”, por lo que pidió a Morena y a sus aliados analizar el perfil, pues agregó que no están en tiempo para “estarnos desfondando”, sino de crecer.

¿Qué pasa con Morena en Michoacán?

En Michoacán, Raúl Morón, un aspirante a la coordinación en dicho estado, ha expresado su desacuerdo de que fuera designado a este cargo Carlos Torres Piña, y comentó en diversas entrevistas mantener la esperanza de que este personaje no sea el candidato al gobierno estatal.

Señaló que ninguna de las personas que forman parte de su estructura territorial en el estado fue consultada en las encuestas que hizo Morena, por lo que planteó construir “una nueva alternativa”, pues tiene dudas de este ejercicio estadístico.

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Además, aseguró que seguirá en el partido, pero en noviembre tomará una decisión.

Por su parte, el PT ha presionado a Morena para que se realicen encuestas espejo en los 17 estados donde habrá elección; el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sándoval, publicó una foto con Raúl Morón donde lo coloca como su principal contendiente para ser candidato a gobernador en el estado.

¿Y en Colima?

En Colima la diferencia se dio con Virgilio Mendoza, quien era el aspirante por parte del PVEM. Aunque los dirigentes nacionales del partido ya respaldaron a la morenista Rosi Bayardo como coordinadora estatal, el también senador ya está buscando construir un “frente” en la entidad.

En entrevista, el senador comentó que ya busca a los partidos de oposición: PAN y PRI para construir este frente, en el que no precisamente busca ser el candidato a la gubernatura.

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“Como ciudadano colimense efectivamente busco construir con otras fuerzas políticas, con liderazgos empresariales, sociales, de todo tipo, un frente para competir contra Morena en Colima”, sostuvo.

El legislador explicó que al estar en desacuerdo de que su partido apoyara el nombramiento de Rosi Bayardo, decidió dejar la dirigencia del Verde en Colima, y señaló que no se saldrá de las filas del partido.

“Yo llegué al Senado por el Verde, yo hice campaña conjuntamente con la doctora, le hemos demostrado ser aliados de la doctora, pero nunca se me condicionó que también tenía que trasladarlos al estado”, declaró.

El PVEM no había respaldado a los 17 coordinadores estatales, solo a 14, pero después de que logró colocar a tres de sus perfiles en estos nombramientos, decidió respaldar a todos, entre ellos Colima.

A ello se agrega que Morena mantiene pláticas con el PT, pues este partido pide encuestas espejo para nombrar a quienes encabezarán los trabajos territoriales en los 17 estados donde habrá elecciones en 2027.

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Morena Elecciones México 2027

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