Fiscalía de Michoacán revela fotos y videos del asesino de Carlos Manzo: pide ayuda para identificarlo

“Entre el alcalde y yo había una buena relación y coordinación. En su momento hubo sus diferencias cuando era legislador, pero cuando asumió como presidente municipal decidimos sacar adelante a Uruapan, él fue muy responsable en ese sentido”, expresó el funcionario en conferencia de prensa.

“Visité Uruapan este año 19 veces en compañía de Carlos Manzo. El último mes tuvimos varios encuentros públicos y privados en audiencias, en el informe que rendí en Uruapan, en inauguraciones de obras, en Casa Michoacán donde juntos definimos proyectos para 2026, estaba satisfecho con la inversión y las obras que estamos haciendo en Uruapan”, agregó Ramírez Bedolla.

El gobernador morenista aseguró que tras la aprobación de la presidenta o presidente municipal sustituto que defina el gobierno Independiente de Uruapan y que apruebe el Congreso estatal, trabajará de la mano con el movimiento del sombrero que fundó Carlos Manzo.

Así fue el ataque contra Carlos Manzo

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que gracias a las cámaras de videovigilancia se logró ubicar al autor material, pero que no ha sido identificado hasta el momento. Ante ello, declaró que ya se solicitó al INE su apoyo para poder identificarlo.

"Se ubica al sujeto, quien posteriormente atacaría al presidente municipal, aproximadamente a las 16:00 horas, en la Plaza Morelos, en la plaza principal. Fue aproximadamente a las 20:10 horas, cuando concluyó este evento público, el hombre se aproxima a la víctima donde acciona el arma”, detalló el fiscal

Tras disparar contra el alcalde Carlos Manzo, el agresor corre, pero finalmente es abatido. El arma que se utilizó está relacionada con otros hechos ilícitos, uno el 16 y otro el 23 de octubre.

El funcionario estatal detalló que tras los hechos hay un herido de gravedad identificado como un trabajador de Protección Civil, quien en el momento del ataque estaba acompañado de su esposa. “Estaba en calidad de investigado”, posteriormente se logró determinar que no estaba involucrado. El otro herido es el regidor Víctor Hugo.

Autor material captado con cámaras de videovigilancia previo al ataque contra Carlos Manzo. (Foto: Captura de pantalla del gobierno de Michoacán )

Asimismo, la FGE solicita a la población su ayuda para identificar al sujeto abatido; hasta el momento, su cadáver no ha sido reclamado. Los estudios demuestran que tenía entre 17 y 19 años.

En las imágenes que se presentaron se muestra que tenía tatuajes en diversas partes del cuerpo, como el signo de pesos en el dedo medio de la mano izquierda, una Kitty en el antebrazo izquierdo, junto a una calavera, una imagen tipo mándala en el muslo derecho, entre otros.

El atacante tenía entre 17 y 19 años de edad, de acuerdo con pruebas realizadas. (Foto: Captura de pantalla de video de Gobierno de Michoacán )

Manifestaciones son aprovechadas por intereses

Respecto a las manifestaciones que se registraron en el Palacio de Gobierno de Michoacán, el mandatario estatal aseguró que gracias a la intervención policial se evitó una tragedia porque el inmueble se vandalizó "con ánimos incendiarios".

“Sé perfectamente y entiendo que hay una gran indignación, que hay enojo, pero siempre y más en estos momentos tengo la responsabilidad que asumo plenamente de dar la cara, de actuar, porque como vieron ayer, las protestas legítimas son perfectamente entendibles y como gobernador estamos coordinando los esfuerzos para que se haga justicia”.