Beatriz Mojica, la fundadora del PRD que busca gobernar Guerrero con Morena

Guerrero es actualmente gobernado por Evelyn Salgado, hija del también morenista Félix Salgado Macedonio, quien buscó llegar al Ejecutivo estatal hace seis años, pero fue impedido de participar por una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Quién es Beatriz Mojica?

La carrera política de Beatriz Mojica comenzó en las filas del PRD. Fue fundadora del partido en 1989 y permaneció en él durante 30 años, hasta que en 2019 presentó su renuncia debido a las diferencias con la dirigencia perredista por su posición frente al movimiento encabezado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un año después, en 2020, Mojica se incorporó a Morena. Para 2021 ya formaba parte del Congreso de Guerrero como diputada local.

Morena eligió a Mojica para competir por Guerrero en 2027. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )



Durante su etapa en el PRD ocupó cargos de relevancia dentro del partido. En 2015 fue secretaria general y, en julio de 2016, asumió la presidencia nacional interina, luego de la renuncia de Agustín Basave. Permaneció al frente del partido hasta 2017.

Su llegada a Morena no significó un cambio en el eje de su trayectoria política, que históricamente ha estado ligada a la izquierda mexicana.

Ahora, con su nombramiento como coordinadora estatal, Mojica se encamina a una nueva contienda por la gubernatura de Guerrero . Será la segunda ocasión en que busque ese cargo.

La primera fue hace 11 años, cuando contendió como candidata de la coalición PRD-PT. En aquella elección quedó en segundo lugar.

¿Cuál es la formación de Beatriz Mojica?

Mojica es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. Además, cuenta con una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).