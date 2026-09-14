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México

Beatriz Mojica, la fundadora del PRD que busca gobernar Guerrero con Morena

La carrera política de Beatriz Mojica comenzó en las filas del PRD. Fue fundadora del partido en 1989 y permaneció en él durante 30 años, hasta que en 2019 presentó su renuncia y se fue a Morena.
lun 14 septiembre 2026 03:57 PM
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En la imagen se observa a la senadora con licencia Beatriz Mojica observando al público durante su presentación como coordinadora de Morena en Guerrero.
Morenistas llamaron a la unidad ante el nombramiento de Beatriz Mojica en Guerrero. (Foto: Cuartoscuro )

Beatriz Mojica tiene una larga trayectoria dentro de la izquierda mexicana. Fundadora del PRD, partido en el que militó durante tres décadas, hoy busca convertirse en la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, una entidad que ya intentó gobernar hace 11 años.

La senadora con licencia fue nombrada este 14 de septiembre por Morena como “coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Guerrero” , un cargo que posteriormente le dará la candidatura oficial.

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Guerrero es actualmente gobernado por Evelyn Salgado, hija del también morenista Félix Salgado Macedonio, quien buscó llegar al Ejecutivo estatal hace seis años, pero fue impedido de participar por una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Quién es Beatriz Mojica?

La carrera política de Beatriz Mojica comenzó en las filas del PRD. Fue fundadora del partido en 1989 y permaneció en él durante 30 años, hasta que en 2019 presentó su renuncia debido a las diferencias con la dirigencia perredista por su posición frente al movimiento encabezado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un año después, en 2020, Mojica se incorporó a Morena. Para 2021 ya formaba parte del Congreso de Guerrero como diputada local.

Morena presentación de coordinadores estatales
Morena eligió a Mojica para competir por Guerrero en 2027. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )


Durante su etapa en el PRD ocupó cargos de relevancia dentro del partido. En 2015 fue secretaria general y, en julio de 2016, asumió la presidencia nacional interina, luego de la renuncia de Agustín Basave. Permaneció al frente del partido hasta 2017.

Su llegada a Morena no significó un cambio en el eje de su trayectoria política, que históricamente ha estado ligada a la izquierda mexicana.

Ahora, con su nombramiento como coordinadora estatal, Mojica se encamina a una nueva contienda por la gubernatura de Guerrero . Será la segunda ocasión en que busque ese cargo.

La primera fue hace 11 años, cuando contendió como candidata de la coalición PRD-PT. En aquella elección quedó en segundo lugar.

¿Cuál es la formación de Beatriz Mojica?

Mojica es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. Además, cuenta con una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

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También cursó una maestría en Gestión de la Política Económica en el Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Desarrollo Internacional, en Francia.

A su trayectoria política se suma su representación de la comunidad afrodescendiente. Morena la reconoce como la primera mujer afroamericana en llegar al Senado mediante una acción afirmativa y destaca las acciones que ha impulsado en favor de esta comunidad en Guerrero, su estado natal.

Al asumir el nuevo encargo partidista este 14 de septiembre, Mojica aseguró que trabajará en unidad y que recorrerá las calles de Guerrero, una práctica que, afirmó, ha mantenido desde que comenzó su carrera política.

De esta manera, quien inició su trayectoria como una de las fundadoras del PRD busca ahora llegar a la gubernatura de Guerrero desde Morena, 11 años después de su primera candidatura al Ejecutivo estatal.

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