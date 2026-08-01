Disciplina y lealdad, exigen previo a encuestas de Morena para definir “coordinadores” estatales rumbo a 2027

En un videomensaje publicado en X, Monreal aseguró que rumbo a las elecciones en las que, reconoció, habrá acusaciones, “verdades a medias e incluso de noticias falsas y las llamadas ‘deepfakes’”, se requiere privilegiar el proyecto.

“Hoy necesitamos la madurez de todos los militantes, necesitamos el cobijo y el ánimo, el entusiasmo de todos los simpatizantes y de todos los que formamos parte de este gran movimiento. Hombres, mujeres, jóvenes, todos son indispensables para continuar el proceso de transformación que vive México”, expuso.

La estrategia política para consolidar el proceso de transformación iniciado en 2018 con el Presidente @lopezobrador_, y que continuó la Presidenta @Claudiashein, requiere unidad, disciplina, lealtad y altura de miras en nuestra conducta y nuestro quehacer político. pic.twitter.com/zxHoT5E3Bj — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 1, 2026

Les recuerdan reglas de unidad

Este viernes la dirigencia nacional de Morena sostuvo reuniones con los bloques de aspirantes registrados y que serán sometidos a encuestas telefónicas como un primer filtro para depurar nombres.

El objetivo es que en una segunda encuesta, levantada en domicilio, se sometan a opinión ciudadana los perfiles de máximo seis aspirantes por entidad.

Serán medidos cuatro registrados por Morena, uno del Partido Verde (PVEM) y uno del Partido del Trabajo (PT).

De acuerdo a las reglas, “los resultados de las encuestas son definitivos y vinculantes para garantizar la unidad del movimiento”.

En aras de no generar conflicto interno, se pidió a los aspirantes a coordinadores ignorar todo tipo de listas y sondeos difundidos y fuera de los canales institucionales.