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México

Disciplina y lealdad, exigen previo a encuestas de Morena para definir “coordinadores” estatales rumbo a 2027

Se espera que en unas semanas se nombren coordinadores y con ello virtuales candidatos estatales, sólo la unidad les permitirá seguir en el poder público, admiten.
sáb 01 agosto 2026 08:54 PM
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Comisión Nacional de Elecciones de Morena, arranque de proceso de corcholatas estatales.
Comisión Nacional de Elecciones de Morena, arranque de proceso de corcholatas estatales. (Foto: Morena)

Antes de arrancar las encuestas de Morena para definir a quienes serán los coordinadores y virtuales candidatos a 17 gubernaturas a disputarse en 2027, el líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, llamó a todos a la disciplina y lealtad para mantener la unidad.

Ante elecciones difíciles por venir, debe prevalecer "disciplina, lealtad, institucionalidad y generar procesos de unidad, porque es lo único que puede garantizar que mantengamos al movimiento en el poder público”, admitió.

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En un videomensaje publicado en X, Monreal aseguró que rumbo a las elecciones en las que, reconoció, habrá acusaciones, “verdades a medias e incluso de noticias falsas y las llamadas ‘deepfakes’”, se requiere privilegiar el proyecto.

“Hoy necesitamos la madurez de todos los militantes, necesitamos el cobijo y el ánimo, el entusiasmo de todos los simpatizantes y de todos los que formamos parte de este gran movimiento. Hombres, mujeres, jóvenes, todos son indispensables para continuar el proceso de transformación que vive México”, expuso.

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Les recuerdan reglas de unidad

Este viernes la dirigencia nacional de Morena sostuvo reuniones con los bloques de aspirantes registrados y que serán sometidos a encuestas telefónicas como un primer filtro para depurar nombres.

El objetivo es que en una segunda encuesta, levantada en domicilio, se sometan a opinión ciudadana los perfiles de máximo seis aspirantes por entidad.

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Serán medidos cuatro registrados por Morena, uno del Partido Verde (PVEM) y uno del Partido del Trabajo (PT).

De acuerdo a las reglas, “los resultados de las encuestas son definitivos y vinculantes para garantizar la unidad del movimiento”.

En aras de no generar conflicto interno, se pidió a los aspirantes a coordinadores ignorar todo tipo de listas y sondeos difundidos y fuera de los canales institucionales.

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Elecciones México 2027 Morena

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