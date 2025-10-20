Líder de limoneros de Michoacán es asesinado; encabezó denuncia contra extorsiones

La Fiscalía General de Michoacán confirmó el crimen y el hallazgo del cuerpo en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Informó que ya iniciaron las investigaciones.

Bravo encabezó la denuncia contra la extorsión a su gremio en Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Múgica.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya se pronunció sobre el asesinato y ofreció una investigación interinstitucional, por lo que el gobierno ya trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado.

“Este delito no quedará impune y llevaremos ante las autoridades a quienes hayan participado en este crimen”, mencionó.

Además dijo que se han reforzado las labores operativas en la región por acuerdo del gabinete de seguridad.

En agosto de 2024 también fue asesinado otro líder limonero que había denunciado a los criminales que azotan la región: José Luis Aguiñaga.

Los altos precios del limón, que ha llegado a superar los 100 pesos por kilogramo, no solo se explican por los incrementos en fertilizantes o fenómenos climatológicos.

En Michoacán, el segundo productor nacional del fruto, las extorsiones y la violencia del narcotráfico que azota al estado desde hace sexenios han encarecido el precio del cítrico, así como el del aguacate.

En entrevista con Expansión Política en febrero, Bernardo Bravo aseguró que no era nuevo para los agricultores pagar una cuota para que se les permita realizar sus actividades, aunque sostuvo que ésta varía de región en región.

“Hay cobros desde hace tiempo, porque tú te encuentras con estas gentes y te piden... De que hay una afectación de la violencia, pues sí, todos los productores hemos sido afectados, no es novedad, tiene años”, afirmó el dirigente de limoneros en ese momento.