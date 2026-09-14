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México

“Ganaron las encuestas de papel”: Abelina López no reconoce victoria de Beatriz Mojica

Abelina López cuestionó la designación de Beatriz Mojica como coordinadora de Morena en Guerrero; afirmó que tiene el respaldo del pueblo y llamó a la decisión una “crónica de una muerte anunciada”.
lun 14 septiembre 2026 04:35 PM
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En la fotografía se ve a Abelina Rodríguez hablando ante los micrófonos de medios de comunicación.
Abelina Rodríguez dice que tiene el respaldo del pueblo. (Foto: José Hernández/Cuartoscuro)

Tras el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Guerrero, la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López, expresó su desacuerdo con la designación y advirtió que la decisión representa un “parteaguas”.

“Quien festeje, me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”, señaló la morenista al concluir el mensaje principal del evento, tras lo cual abandonó el lugar.

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Durante el anuncio, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que todos los aspirantes que participaron en el proceso para encabezar la coordinación estatal respaldaban a Mojica. A su vez, la nueva coordinadora aseguró que todos trabajarían en unidad.

Sin embargo, Abelina López sostuvo que la decisión marca un antes y un después, al tiempo que afirmó contar con el respaldo de los guerrerenses.

Registro aspirantes Morena Guerrero
Abelina López no reconoce los resultados en Guerrero. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )


La alcaldesa con licencia presumió que miles de personas la acompañaron durante las actividades de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su segundo informe de Gobierno.

“Ganaron en las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real. Más de 100,000 personas caminaron conmigo en el apoyo para la presidenta para su segundo informe”, afirmó.

López aseguró que no se siente “derrotada” por la decisión y señaló que respeta a la dirigencia nacional de Morena. “Traigo pueblo”, concluyó.

Beatriz Mojica llama a la unidad

Por su parte, Beatriz Mojica aseguró que todos los aspirantes que participaron en el proceso acordaron respaldarla para encabezar la coordinación estatal en Guerrero.

“Se acordó que trabajaremos en unidad”, enfatizó.

La morenista sostuvo que no habrá ningún conflicto derivado de la designación, pues afirmó que en Guerrero trabajan de manera unida y que Morena necesita de todos sus integrantes.

Durante su discurso tras ser nombrada coordinadora, Mojica también defendió el proceso interno del partido y aseguró que fue transparente.

“Aquí nadie sobra. Esta responsabilidad se construirá con todas y todos”, afirmó.

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Mojica agregó que la unidad no debe reducirse a una fotografía, sino que debe traducirse en respeto, trabajo compartido y presencia junto al pueblo.

Finalmente, sostuvo que Morena es “más grande” que cualquier interés particular y afirmó que, por encima de todo, “la patria es primero”.

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Elecciones México 2027 Morena Acapulco

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