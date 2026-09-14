“Ganaron las encuestas de papel”: Abelina López no reconoce victoria de Beatriz Mojica

Durante el anuncio, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que todos los aspirantes que participaron en el proceso para encabezar la coordinación estatal respaldaban a Mojica. A su vez, la nueva coordinadora aseguró que todos trabajarían en unidad.

Sin embargo, Abelina López sostuvo que la decisión marca un antes y un después, al tiempo que afirmó contar con el respaldo de los guerrerenses.

Abelina López no reconoce los resultados en Guerrero. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )



La alcaldesa con licencia presumió que miles de personas la acompañaron durante las actividades de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su segundo informe de Gobierno.

“Ganaron en las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real. Más de 100,000 personas caminaron conmigo en el apoyo para la presidenta para su segundo informe”, afirmó.

López aseguró que no se siente “derrotada” por la decisión y señaló que respeta a la dirigencia nacional de Morena. “Traigo pueblo”, concluyó.

Beatriz Mojica llama a la unidad

Por su parte, Beatriz Mojica aseguró que todos los aspirantes que participaron en el proceso acordaron respaldarla para encabezar la coordinación estatal en Guerrero.

“Se acordó que trabajaremos en unidad”, enfatizó.

La morenista sostuvo que no habrá ningún conflicto derivado de la designación, pues afirmó que en Guerrero trabajan de manera unida y que Morena necesita de todos sus integrantes.

Durante su discurso tras ser nombrada coordinadora, Mojica también defendió el proceso interno del partido y aseguró que fue transparente.

“Aquí nadie sobra. Esta responsabilidad se construirá con todas y todos”, afirmó.