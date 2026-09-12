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Presunto implicado en asesinato de activista y político Román Rubio es detenido; estaba prófugo en EU

El caso de Rubio se investiga con el homicidio de otro líder de Morena: Esteban López Beltrán, primo del exgobernador Mario López, "Malova".
sáb 12 septiembre 2026 01:33 PM
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Integrantes de Morena en Sinaloa
Los dos morenistas y activistas del Colectivo Tarahumara Sinaloense fueron asesinados en 2021; han sido detenidos dos presuntos responsables y en 2026 aún siguen indagatorias. (@estebanlobe y @edgaradair15)

En un operativo de cooperación internacional, fue detenido en Phoenix, Arizona, Adrián “N”, de 29 años, señalado por su probable responsabilidad en el asesinato del activista ambiental y excandidato de Morena a diputado, José Román Rubio López, ocurrido en julio de 2021.

Tras cinco años de permanecer prófugo, el sospechoso fue localizado en territorio estadounidense y entregado a las autoridades mexicanas, derivado de investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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José Román Rubio López fue ultimado cuando tenía 61 años de edad; era reconocido por su trabajo en favor de las comunidades originarias a través del Colectivo Tarahumara Sinaloense.

Originario de la localidad de La Choya, municipio de Sinaloa, era profesor jubilado, activista, líder indígena y había sido abanderado de Morena a diputado al Congreso de Sinaloa, pero se desempeñaba como regidor del Ayuntamiento de Guasave.

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Fue hallado sin vida el 21 de julio de 2021 en el sitio conocido como El Tapo, cerca del río Sinaloa, un día después de que se reportara su desaparición.

Adrián "N", el presunto responsable, fue detenido formalmente en México a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía de Sinaloa este viernes 11 de septiembre.

Tras la orden de aprehensión girada en su contra, había sido localizado en Arizona. Fue trasladado a territorio mexicano para su formal detención, con la participación de la Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de EU en Hermosillo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte para responder por el delito de homicidio calificado cometido con premeditación y ventaja.

Esta captura se sumó a la de Filiberto “S”, de 35 años, aprehendido en 2023 como probable responsable por la privación de la libertad del activista.

Las autoridades recordaron que las indagatorias continúan pues se presume la participación de más implicados, y que el detenido aún se presume inocente hasta que concluya el proceso judicial.

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Indagan posible relación con otro crimen

Junto con el homicidio de Rubio, continúa en investigación el asesinato de Esteban López Beltrán, quien era primo del exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova) y, como Rubio, perteneciente a Morena y activista en la zona Tarahumara.

López Beltrán fue hallado sin vida el mismo día que Román Rubio y, de acuerdo a la prensa local, en una zona muy cercana donde se encontró al activista de Morena; ambos habían desaparecido un día antes de ser encontrados muertos.

El mismo día fue hallado en la zona de Malpica, Concordia y también asesinado, Jaime Osuna Magaña, empresario y quien para entonces ya tenia nueve días secuestrado.

Osuna era el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en Sinaloa (Canainpesca).

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Sinaloa Morena Crimen, ley y justicia

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