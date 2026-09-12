Presunto implicado en asesinato de activista y político Román Rubio es detenido; estaba prófugo en EU

José Román Rubio López fue ultimado cuando tenía 61 años de edad; era reconocido por su trabajo en favor de las comunidades originarias a través del Colectivo Tarahumara Sinaloense.

Originario de la localidad de La Choya, municipio de Sinaloa, era profesor jubilado, activista, líder indígena y había sido abanderado de Morena a diputado al Congreso de Sinaloa, pero se desempeñaba como regidor del Ayuntamiento de Guasave.



Fue hallado sin vida el 21 de julio de 2021 en el sitio conocido como El Tapo, cerca del río Sinaloa, un día después de que se reportara su desaparición.

Adrián "N", el presunto responsable, fue detenido formalmente en México a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía de Sinaloa este viernes 11 de septiembre.

Tras la orden de aprehensión girada en su contra, había sido localizado en Arizona. Fue trasladado a territorio mexicano para su formal detención, con la participación de la Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de EU en Hermosillo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte para responder por el delito de homicidio calificado cometido con premeditación y ventaja.

Esta captura se sumó a la de Filiberto “S”, de 35 años, aprehendido en 2023 como probable responsable por la privación de la libertad del activista.



Lamentamos el fallecimiento de nuestros compañeros Esteban López y el Profesor José Román Rubio. Pedimos se investiguen y esclarezcan los hechos y enviamos nuestras profundas condolencias a sus familiares y seres queridos. Descansen en paz https://t.co/HDfgMS2YxL — Mario Delgado (@mario_delgado) July 22, 2021

Las autoridades recordaron que las indagatorias continúan pues se presume la participación de más implicados, y que el detenido aún se presume inocente hasta que concluya el proceso judicial.