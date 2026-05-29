Rocha Moya, Inzunza y otros 8 políticos acusados por EU enfrentan desde cuentas congeladas a comparecencias

“Los acusados ​​desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos”, acusó el Departamento de Estado.

A cambio, de acuerdo con el señalamiento, los acusados presuntamente ​​recibieron sobornos provenientes del narcotráfico.

Aunque por décadas en México ya hay señalamientos de políticos vinculados con el crimen, las acusaciones procedentes de Estados Unidos escalaron la tensión en la ya compleja relación bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos pruebas de las acusaciones para que se procediera a la detención con fines de extradición de los políticos señalados o, de lo contrario, dijo, sería "claro" que la intención detrás de las acusaciones era política.

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, dijo un día después de los señalamientos estadounidenses.

A un mes de las acusaciones, algunos de los implicados se separaron del cargo, dos se entregaron ante la justicia de Estados Unidos, otros comparecieron ante la Fiscalía General de la República y a todos les fueron congeladas sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).