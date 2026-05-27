Juez vincula a proceso a líderes de red criminal que ocupó el poder en municipios de Morelos

De acuerdo con autoridades, criminales financiaron campañas electorales en el 2024 para penetrar la estructura política en ocho municipios de Morelos.

Candidatos y criminales usaron en ese momento su poder para intimidar y llevar a cabo ataques en contra de sus adversarios políticos, además de ganar posiciones a través de las urnas.

El crimen penetró desde la elección de 2024 en municipios como Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla, no solo a través de funcionarios y exfuncionarios, también con la complicidad de empresarios.

De acuerdo con autoridades, son ocho municipios de Morelos en los que operaba la red criminal, cuyos representantes tenían contacto directo con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, quien es señalado como el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la entidad.

Los funcionarios y exfuncionarios señalados se dedicaron a la extorsión, el homicidio, el narcomenudeo y el secuestro.

Comerciantes, transportistas y familias presentaron las denuncias en contra de los alcaldes y exfuncionarios, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Autoridades buscan también por el caso a Jesús "N", alcalde de Cuatla.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 32 personas físicas y morales vinculadas con la red criminal.