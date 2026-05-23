FGR también cita a declarar a Rubén Rocha por las acusaciones de EU en su contra

La dependencia confirmó que estas acciones se realizan por la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra los funcionarios de Sinaloa.

El aviso se difunde este sábado, horas después de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fuera notificada de que debía declarar por el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo para desmantelar laboratorios de drogas en la entidad.

La mandataria estatal cuestionó, al recibir la notificación formal, que al gobernador Rocha no se le investigara ni se le citara a comparecer.

Al respecto, la FGR dijo en un comunicado que Maru Campos y el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, están citados a comparecer en calidad de testigos.

"A fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan".

El punto clave que indagan las autoridades federales en este caso es la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados.

Tras regresar del operativo, cuatro agentes murieron en un accidente carretero, incluidos dos agentes de la CIA.