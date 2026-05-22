Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

De la defensa absoluta al deslinde: morenistas se distancian de Rubén Rocha tras acusación de EU

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a nueve políticos más de Sinaloa son investigados por las autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
vie 22 mayo 2026 03:00 PM
EU acusa a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por narcotráfico junto a otras 9 personas
Rubén Rocha Moya ha sido defendido por las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Los morenistas pasaron de la defensa absoluta al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al completo deslinde, pues esta vez los señalamientos en contra del sinaloense vienen de las autoridades de Estados Unidos.

El pasado 29 de abril se dio a conocer que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, presentó acusaciones en contra de 10 políticos, entre ellos Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, en especial con su fracción “Los Chapitos”.

Publicidad

En constantes ocasiones, cuando un morenista era señalado de algún delito o investigación, inmediatamente los gobernadores y legisladores de ese partido salían en defensa y respaldo del acusado mediante un comunicado.

Como en 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada señaló que el día que fue detenido, iba a reunirse con Rocha Moya para resolver un conflicto político entre él y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

También puedes ver:

sheinbaum ficha roja por ruben rocha.jpeg
presidencia

Interpol emite alerta roja por Rocha y políticos señalados por EU, informa Sheinbaum

En esa ocasión, los gobernadores de Morena en conjunto con la dirigencia nacional del partido, encabezada por Mario Delgado, emitieron un comunicado para rechazar las acusaciones de “El Mayo” y las calificaron como “falsos señalamientos”.

Hasta comentaron que la “probidad y vocación de servicio” del gobernador con licencia, estaba más que acreditadas.

“Desde que inició en el servicio público hace ya más de tres décadas, nuestro compañero se ha caracterizado por su honestidad y respeto irrestricto a la Ley. En este proceso de Transformación siempre ha desempeñado sus funciones bajo los principios del movimiento”, dijeron en el desplegado.

Desplegado de Morena a favor de Rocha Moya en 2024

También desde el Congreso de la Unión los legisladores hicieron declaraciones en favor de Rocha Moya, como Ignacio Mier, quien respaldó las versiones del gobernador con licencia sobre que el día de la detención de “El Mayo” se encontraba fuera del país.

Y hasta en la Cámara de Diputados, en octubre de 2024, en una sesión y en presencia del gobernador con licencia, los militantes de Morena corearon “!No estás solo!”

Publicidad

Sin embargo, esto cambió. Ahora ningún mandatario morenista ni legislador ha expresado su respaldo a Rocha Moya, y en algunos casos hasta han señalado que “ni lo conoce” o que Morena no encubrirán a nadie. Ni mucho menos han desplegado comunicados como suelen hacerlo.

Aunque no han emitido un rechazo frontal, sí han marcado distancia sobre la investigación contra Rocha Moya.

Ve también:

Ariadna Montiel toma protesta como presidenta de Morena
México

Ariadna Montiel llega a Morena entre aplausos y silencios por acusaciones de EU contra Rocha Moya

Una de ellas fue la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, quien en conferencia señaló que el partido oficialista no encubrirá a nadie, pero señaló que es necesario pruebas que validen las acusaciones que hay contra el mandatario con licencia.

"Respecto al tema de Sinaloa, nosotros acompañamos la postura de nuestra presidenta sobre el respeto a la ley, que no se va a encubrir a nadie y que se esperará, en su caso, las pruebas que se presenten, pero no solo en este caso, sino cualquiera de los casos”, declaró la morenista.

Publicidad

Tags

Morena

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad