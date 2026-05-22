De la defensa absoluta al deslinde: morenistas se distancian de Rubén Rocha tras acusación de EU

En constantes ocasiones, cuando un morenista era señalado de algún delito o investigación, inmediatamente los gobernadores y legisladores de ese partido salían en defensa y respaldo del acusado mediante un comunicado.

Como en 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada señaló que el día que fue detenido, iba a reunirse con Rocha Moya para resolver un conflicto político entre él y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

En esa ocasión, los gobernadores de Morena en conjunto con la dirigencia nacional del partido, encabezada por Mario Delgado, emitieron un comunicado para rechazar las acusaciones de “El Mayo” y las calificaron como “falsos señalamientos”.

Hasta comentaron que la “probidad y vocación de servicio” del gobernador con licencia, estaba más que acreditadas.

“Desde que inició en el servicio público hace ya más de tres décadas, nuestro compañero se ha caracterizado por su honestidad y respeto irrestricto a la Ley. En este proceso de Transformación siempre ha desempeñado sus funciones bajo los principios del movimiento”, dijeron en el desplegado.

También desde el Congreso de la Unión los legisladores hicieron declaraciones en favor de Rocha Moya, como Ignacio Mier, quien respaldó las versiones del gobernador con licencia sobre que el día de la detención de “El Mayo” se encontraba fuera del país.

Y hasta en la Cámara de Diputados, en octubre de 2024, en una sesión y en presencia del gobernador con licencia, los militantes de Morena corearon “!No estás solo!”