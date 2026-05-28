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Estados

CDMX reporta caso de gusano barrenador en humano; contagios mantienen alerta en México

El gobierno federal mantiene acciones como parte de la estrategia nacional para la prevención y erradicación del gusano barrenador del ganado.
jue 28 mayo 2026 12:33 PM
Salud confirma el primer caso de gusano barrenador en humanos en CDMX; cuáles son los estados con más contagios
Una muestra de gusanos barrenadores se exhibe en la clínica veterinaria mientras el gobierno mexicano implementa acciones ante esta plaga desde 2025. (Foto: Daniel Becerril/Reuters)

A dos semanas de que empiece la Copa del Mundo 2026 con un juego inaugural en la CDMX, se ha detectado el primer caso de miasis por gusano barrenador del ganado (GBG), por lo que las autoridades sanitarias mantienen un monitoreo constante con el objetivo de que no se extienda.

En el más reciente informe del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana 19 de 2026, se ha registrado un caso confirmado de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax).

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En abril de 2026, se dio a conocer el primer caso de gusano barrenador en un perro en la alcaldía Tlalpan en la CDMX. Tras esta detección en la comunidad de Topilejo, las autoridades ampliaron la vigilancia de esta enfermedad en la zona centro del país después de que a inicios de este 2026 se hallaron casos en el Estado de México y Tlaxcala.

De acuerdo con los datos más recientes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), hay 154 casos detectados en animales en el país, y se distribuyen de la siguiente manera:

119 casos en bovinos

15 en caninos

7 en puercos

7 en equinos

4 en ovejas

2 en cabra

Casos de gusano barrenador en humanos en México

De acuerdo con el boletín informativo de la Ssa, a nivel federal, en 2025 se detectaron 117 casos; este año, hay 235, para un total de 352 casos.

Hay dos defunciones, una en Oaxaca y otra en Yucatán; ambas se registraron este 2026.

Las entidades con más casos son las siguientes:

*Chiapas 131 casos

*Veracruz 59 casos

Yucatán 32

*Oaxaca 26

*Guerrero 23

*Puebla 19

*Quintana Roo 15

*Tabasco 9

*CDMX 1

¿Qué dijo la presidenta?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que en caso de tener alguna herida, se debe limpiar correctamente, pero lo más recomendable es acercarse a los médicos, también adelantó la fecha de la planta de moscas para combatir el gusano barrenador se inaugurará el mes próximo.

“La vamos a inaugurar después del 20 de junio, vamos a inaugurar la planta; eso va ayudar muchísimo”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

¿Qué es el cochliomyia hominivorax o gusano barrenador?

El cochliomyia hominivorax es una especie de mosca verde azulada cuyas larvas parasitan a mamíferos. Según la Secretaría de Agricultura, las hembras depositan hasta 4,000 huevos sobre heridas en animales. En menos de 24 horas emergen larvas que consumen tejido durante varios días.

El parásito produce heridas profundas con secreciones. La larva cae al suelo después de alimentarse, se entierra y forma una mosca adulta. Este ciclo concluye en una semana, según Senasica.

La miasis causada por esta especie se presenta solo en el continente americano. La OPS indica que esta infestación causa pérdidas en la industria ganadera desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina.

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México

Así es el gusano barrenador de ganado que afecta a humanos en México

¿Cómo afecta a los animales?

El Senasica detalla que las infestaciones en animales se observan en heridas fresca por descorne, marcaje, entre otras; son frecuentes en el ombligo de neonatos y región vulvar o perineal en hembras.

Al inicio de la infestación se observa sólo un ligero movimiento dentro de la herida, que se agranda conforme las larvas crecen. La infestación es visible al tercer día, observándose hasta 200 parásitos orientados verticalmente. En las heridas pueden encontrarse larvas de otras especies de mosca e infecciones bacterianas secundarias.

Los animales afectados suelen separarse del grupo, mostrando molestias generales, disminución del apetito y baja en sus parámetros productivos. Si el animal no recibe atención médica, la muerte puede ocurrir en un lapso de siete a 14 días en animales no tratados, como resultado de toxicidad u otras infecciones.

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Al inicio de la infestación se observa sólo un ligero movimiento dentro de la herida, que se agranda conforme las larvas crecen. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro)

Acciones en Edomex

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo (SeCampo) inició en Tlatlaya la entrega de paquetes básicos zoosanitarios para ganaderos y pequeños productores de la región sur de la entidad, con el objetivo de garantizar una atención pronta y adecuada a los hatos afectados por el gusano barrenador de ganado durante la temporada de humedad y calor.

La secretaria del Campo de Edomex, María Eugenia Rojano Valdés, informó el 15 de mayo que se distribuirán 2,500 kits zoosanitarios entre productores de Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya y Luvianos, municipios donde se registra la mayor incidencia de esta plaga.

La funcionaria mexiquense informó que el principal insumo de estos kits es el medicamento Negasunt, utilizado para tratar las miasis provocadas por el gusano barrenador, el cual actualmente presenta escasez debido a la alta demanda en el país.

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Por su parte, el director general de Sanidad de la SeCampo, Antonio Huerta Alba, llamó a los productores a no utilizar insecticidas comerciales, gasolina o solventes para eliminar los gusanos, ya que estas sustancias también pueden afectar al ganado. Asimismo, pidió reportar todos los casos detectados a los teléfonos 8007512100 y 55 3996 44 62, incluso cuando los propios productores atiendan a sus animales.

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