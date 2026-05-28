Salud confirma el primer caso de gusano barrenador en humanos en CDMX; cuáles son los estados con más contagios

En abril de 2026, se dio a conocer el primer caso de gusano barrenador en un perro en la alcaldía Tlalpan en la CDMX. Tras esta detección en la comunidad de Topilejo, las autoridades ampliaron la vigilancia de esta enfermedad en la zona centro del país después de que a inicios de este 2026 se hallaron casos en el Estado de México y Tlaxcala.

De acuerdo con los datos más recientes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), hay 154 casos detectados en animales en el país, y se distribuyen de la siguiente manera:

119 casos en bovinos

15 en caninos

7 en puercos

7 en equinos

4 en ovejas

2 en cabra

Casos de gusano barrenador en humanos en México

De acuerdo con el boletín informativo de la Ssa, a nivel federal, en 2025 se detectaron 117 casos; este año, hay 235, para un total de 352 casos.

Hay dos defunciones, una en Oaxaca y otra en Yucatán; ambas se registraron este 2026.

Las entidades con más casos son las siguientes:

*Chiapas 131 casos

*Veracruz 59 casos

Yucatán 32

*Oaxaca 26

*Guerrero 23

*Puebla 19

*Quintana Roo 15

*Tabasco 9

*CDMX 1

¿Qué dijo la presidenta?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que en caso de tener alguna herida, se debe limpiar correctamente, pero lo más recomendable es acercarse a los médicos, también adelantó la fecha de la planta de moscas para combatir el gusano barrenador se inaugurará el mes próximo.

“La vamos a inaugurar después del 20 de junio, vamos a inaugurar la planta; eso va ayudar muchísimo”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

¿Qué es el cochliomyia hominivorax o gusano barrenador?

El cochliomyia hominivorax es una especie de mosca verde azulada cuyas larvas parasitan a mamíferos. Según la Secretaría de Agricultura, las hembras depositan hasta 4,000 huevos sobre heridas en animales. En menos de 24 horas emergen larvas que consumen tejido durante varios días.

El parásito produce heridas profundas con secreciones. La larva cae al suelo después de alimentarse, se entierra y forma una mosca adulta. Este ciclo concluye en una semana, según Senasica.

La miasis causada por esta especie se presenta solo en el continente americano. La OPS indica que esta infestación causa pérdidas en la industria ganadera desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina.