Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Enrique Inzunza niega contacto con autoridades de EU y afirma que está en Sinaloa

El senador por Morena afirma que se encuentra en Sinaloa y que no tiene abogados para defenderse de los señalamientos de Estados Unidos.
dom 17 mayo 2026 11:26 AM
Enrique Inzunza, el senador que fue enlace entre Chapitos y Rocha Moya
(Foto: Facebook de Enrique Inzunza Cázarez.)

Tras las versiones sobre una detención de Enrique Inzunza Cázarez por presuntos nexos con el crimen organizado, el senador morenista reapareció para asegurar que no tiene contacto con autoridades extranjeras.

En un mensaje que escribió en redes sociales, el exsecretario de Gobierno de Sinaloa comentó que no cuenta con abogados para defenderse de las acusaciones que hay en su contra y aseguró que actualmente se encuentra en Sinaloa.

Publicidad

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, señaló el legislador.

El morenista rechazó las imputaciones que se le formulan, pues aseguró que carecen de sustento. Afirmó que esto quedará demostrado en su momento. Además sostuvo que, solo si las autoridades de México lo requieren, atenderá el llamado.

“Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”, declaró.

Desde el 29 de abril que se dio a conocer que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, presentó acusaciones en contra de 10 políticos y funcionarios públicos de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares se mantiene lejos de los reflectores y espacios públicos, hasta ha evitado asistir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la cual pertenece.

Esto se da después de que dos políticos, de los 10 que son investigados por las autoridades de Estados Unidos por tener presuntamente nexos con el Cártel de Sinaloa, ya se entregaron a las autoridades estadounidenses.

Ellos son Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes fueron secretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Presuntamente, ambos tuvieron un papel relevante en la protección institucional del Cártel de Sinaloa, en específico de su fracción “Los Chapitos”.

Según los señalamientos, Mérida Sánchez es acusado de recibir sobornos de “Los Chapitos”, a cambio de hacer notificaciones previas de las redadas que realizarían las autoridades en los laboratorios de drogas.

Díaz Vega es señalado de ayudar a los líderes de “Los Chapitos” a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas del grupo delictivo y de actuar como enlace.

Publicidad

Tags

Sinaloa Morena

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad