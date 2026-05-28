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Juez absuelve a Roberto Borge del delito de delincuencia organizada

Roberto Borge fue gobernador en Quintana Roo de 2011 a 2016. Formó parte de lo que Enrique Peña Nieto llamó ''la nueva generación del PRI'', cuyos representantes terminaron en la cárcel.
jue 28 mayo 2026 08:17 PM
Roberto Borge
Roberto Borge fue detenido en el 2017. (Foto: Cuartoscuro )

Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, fue absuelto del delito de delincuencia organizada, por lo que podría abandonar la cárcel y seguir su proceso por lavado de dinero desde prisión domiciliaria.

De acuerdo con el juez Gustavo Alonso, del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) no lograron acreditar la culpabilidad de Borge en ese delito.

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Por el delito de lavado de dinero, el caso que tiene activo, Borge consiguió en el 2023 un fallo a favor para seguir el proceso con un brazalete electrónico y el pago de 10 millones de pesos.

Borge fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, antes de abordar un vuelo con destino a París, acusado por presunto aprovechamiento de poder, desempeño irregular de la función pública y peculado durante su gestión como gobernador de Quintana Roo.

De acuerdo con las autoridades federales, el quintanarroense estuvo implicado en la venta de terrenos del estado a precios inferiores a los del mercado, así como en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.

Roberto Borge fue gobernador por el PRI en Quintana Roo de 2011 a 2016. Formó parte de lo que Enrique Peña Nieto llamó ''la nueva generación del PRI'', cuyos representantes terminaron en la cárcel.

La Justicia de Panamá extraditó a México al exfuncionario a inicios de enero de 2018, entregándolo a las autoridades mexicanas en un hangar del Servicio Nacional Aeronaval, en el aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá.

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Roberto Borge inmobiliario, Quintana Roo Lavado de dinero

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