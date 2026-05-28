Juez absuelve a Roberto Borge del delito de delincuencia organizada

Por el delito de lavado de dinero, el caso que tiene activo, Borge consiguió en el 2023 un fallo a favor para seguir el proceso con un brazalete electrónico y el pago de 10 millones de pesos.

Borge fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, antes de abordar un vuelo con destino a París, acusado por presunto aprovechamiento de poder, desempeño irregular de la función pública y peculado durante su gestión como gobernador de Quintana Roo.

De acuerdo con las autoridades federales, el quintanarroense estuvo implicado en la venta de terrenos del estado a precios inferiores a los del mercado, así como en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.

Roberto Borge fue gobernador por el PRI en Quintana Roo de 2011 a 2016. Formó parte de lo que Enrique Peña Nieto llamó ''la nueva generación del PRI'', cuyos representantes terminaron en la cárcel.

La Justicia de Panamá extraditó a México al exfuncionario a inicios de enero de 2018, entregándolo a las autoridades mexicanas en un hangar del Servicio Nacional Aeronaval, en el aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá.