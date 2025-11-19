Jorge Armando "N" y todos los implicados identificados por el asesinato de Carlos Manzo

Capturan a Jorge Armando “N”, autor intelectual del homicidio

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró que Jorge Armando “N” está vinculado con un grupo criminal relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El imputado era llamado por el alias de “El Licenciado” y fue el que dio la orden de ejecutar a Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la versión preliminar de García Harfuch, ese día le indicó a Víctor Manuel Ubaldo, el agresor, de disparar al alcalde, sin importar de que estuviera acompañado.

“Minutos después, Armando 'N' advirtió a los implicados que deben de ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo", narró el secretario este miércoles 19 de noviembre.

En la conferencia, anunció que habrá más capturas relacionadas con el homicidio.

El agresor y otros implicados fueron asesinados

La Fiscalía General de Michoacán identificó Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años, como el homicida del exalcalde de Uruapan. Sin embargo, recibió un disparo cuando fue detenido y falleció.

De acuerdo con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, Víctor Manuel Ubaldo nació en 2008 en el municipio de Paracho, Michoacán. Tenía 10 tatuajes en el cuerpo, entre ellos, el número 701 ligado a la narcocultura, ya que se refiere al puesto que ocupó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en la revista Forbes de 2009.

Una semana antes del asesinato al alcalde de Uruapan, el joven se ausentó de su casa y se hospedó en un hotel céntrico del municipio. El 1 de noviembre, gracias a las cámara de videovigilancia de la plaza, se pudo observar cómo Ubaldo ubicó a Manzo durante un evento por el Día de Muertos.

"Se ubica al sujeto, quien posteriormente atacaría al presidente municipal, aproximadamente a las 16:00 horas, en la Plaza Morelos, en la plaza principal. Fue aproximadamente a las 20:10 horas, cuando concluyó este evento público, el hombre se aproxima a la víctima donde acciona el arma”, explicó el fiscal.

Después de disparar contra el alcalde, Víctor Manuel huyó pero fue detenido y posteriormente abatido por un disparo durante un forcejeo. El cuerpo fue entregado a los familiares posteriormente.

Víctor Manuel no actuó solo. Las investigaciones señalaron a Fernando Josué "N" y Ramiro "N" por acompañar al agresor, pero también fueron asesinados pocos días después.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla explicó que ambos fueron localizados sin vida a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, en Capácuaro. Uno de ellos era menor de edad.

Familiares y amigos asistieron al funeral de Carlos Manzo, el alcalde asesinado a tiros durante una celebración del Día de Muertos, en Uruapan, México, el 2 de noviembre de 2025. (Ivan Arias/REUTERS)

Violencia en Michoacán

El asesinato al exalcalde Carlos Manzo no es un evento aislado, sino que representa un acto más de la crisis de violencia que se vive en Michoacán desde 2006. Desde la “guerra contra el narco”, se han reportado más de 22,000 homicidios en el estado, un terreno disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Carteles Unidos, las tres declaradas como Organizaciones Terroristas Extranjeras por Estados Unidos (OTEs).

Carlos Manzo , al momento de asumir su cargo como alcalde, manifestó sus intenciones de mejorar la seguridad de Uruapan y combatir el crimen organizado. Durante su ejercicio, patrullaba la ciudad con un sombrero de ala y un chaleco antibalas. Llegó a declarar públicamente que estaba amenazado y tenía miedo, y solicitó apoyo federal para su protección.

"Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra. No podemos dar ni un paso atrás, está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestro Gobierno", declaró en una entrevista para un programa de radio.

Tras su homicidio, se ha vinclado a Jorge Armando “N”, uno de los autores intelectuales del crimen, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con información de Lidia Arista.