¿Dónde está San Marcos, epicentro del sismo de hoy en México?

¿Dónde se localiza San Marcos dentro de Guerrero?

Ubicado en el estado de Guerrero, este poblado funge como cabecera del municipio que lleva el mismo nombre. Su localización se encuentra a 59 kilómetros al sureste de Acapulco, sobre el litoral del Pacífico.

Dentro del territorio estatal, la zona forma parte de la región conocida como Costa Chica, de acuerdo con la descripción oficial del ayuntamiento sobre su ubicación geográfica.

Cuántas personas viven en San Marcos

De acuerdo con el conteo y delimitación oficial realizado en 2020 por el Inegi, el Conapo y la Secretaría de Desarrollo Social, la localidad registra una población de 13,650 habitantes.

Con ese registro demográfico, el municipio se posiciona como la vigésima ciudad más poblada del estado de Guerrero, según los datos oficiales disponibles.

Por qué se llama San Marcos

El nombre del poblado hace referencia al evangelista Marcos. La imagen fue llevada en la década de 1530 por el agustino Jerónimo Jiménez de Santisteban desde el Convento de Chilapa.

Ese hecho se vincula con la fundación de la parroquia de Xocutla en las planicies de Los Cantiles, dentro del actual territorio municipal. El sitio se ubica a aproximadamente 800 metros del antiguo asentamiento prehispánico del mismo nombre, conocido hoy como Pueblo Viejo.

Hechos y cambios que marcaron la historia del lugar

Durante 1562, el párroco Diego Olguí Aguirre refirió que Xocutla contaba con una estancia a 4 leguas de la cabecera. En ese registro se mencionan como visitas obligadas a Cacahuatepec, Xochitepec, Pochotitlan, Tutepec, Ayutla y Xochitonala.

El ayuntamineto señala que esa es la primera referencia conocida de La Estancia, nombre previo de esta localidad. A partir de ahí, se documenta una secuencia de denominaciones: La Estancia, Estancia de Xocutla, Nueva Hacienda de San Marcos, Hacienda de San Marcos y, finalmente, San Marcos.

En 1609, el obispo poblano Alonso de la Mota y Escobar, cuya diócesis incluía la parroquia de Xocutla, ordenó que la parroquia pasara al pueblo indio de Ayutla. También dispuso que Xocutla y su Estancia quedaran en la Vicaría Foránea de San Pedro Cacahuatepec, que después se convirtió en parroquia.

Para 1900, esa parroquia llegó a la cabecera municipal y tomó el mismo nombre, según el antecedente asentado en la fuente.

Otro referente incluido en el documento ubica un acto legal: el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Francisco O. Arce, en el IX Congreso del Estado, pronunció el decreto n.º 24. En su artículo único se erige el pueblo, la Hacienda de San Marcos del Distrito de Tabares, y se indica que sus límites quedaron determinados en la escritura pública otorgada por el Gobierno General a favor del H. Ayuntamiento de esa municipalidad. La fecha consignada es 29 de septiembre de 1885, en Chilpancingo de los Bravos.