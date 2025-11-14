Dos presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo son asesinados en Michoacán

Esta misma semana, autoridades confirmaron que el joven Víctor Manuel Ubaldo Vidales, señalado como el asesino del alcalde Carlos Manzo, recibió el disparó que lo mató cuando ya estaba detenido.

"Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida, porque el homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida, se está investigando este tema", dijo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Este jueves 13 de noviembre, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, dio su voto de confianza a la estrategia presentada por el secretario Omar García Harfuch en Michoacán, mientras que el Gabinete de Seguridad se comprometió a construir un nuevo cuartel municipal en Uruapan y a combatir la extorsión que afecta a limoneros y aguacateros.

''La gente está muy dolida y enojada, en lo personal yo estoy muy enojada, no ha habido día en que yo no he dejado de exigir justicia. Hubo una reunión con Omar García Harfuch, le dije que ciudadanía está esperando a los responsables que atentaron contra la vida de Carlos Manzo'', dijo Quiroz en una conferencia.

Manzo, esposo de Quiroz y alcalde de Uruapan, fue asesinado a tiros durante un evento por el Día de Muertos en su municipio. El crimen provocó manifestaciones a nivel estatal y nacional en las últimas semanas.

''Ya casi pasaron dos semanas y seguimos esperando información de la Fiscalía. El Plan Paricutín se escucha bonito, ostentoso, pero le dije a Harfuch que el sentir de la ciudadanía es de hartazgo'', relató Grecia Quiroz sobre su reunión con el funcionario federal.

''Hay desconfianza social, se la dije a ellos. La ciudadanía ya no cree. No hay esperanza en el gobierno, pero yo quería darles un poco de mi voto de confianza'', agregó.

Quiroz le pidió Harfuch que elementos federales se metan en los cerros michoacanos, donde, aseguró, se esconden los integrantes de los cárteles.

''De nada nos sirven que se anden paseando entre la ciudadanía, lo que la gente quiere es trabajar. En la reunión con la presidenta de México, fue la misma dinámica, exigir justicia para Carlos. Uruapan está cansado y estamos unidos'', dijo Quiroz.

Grecia asumió como alcaldesa sustituta días después del ataque en contra de Carlos Manzo. Los integrantes del Movimiento del Sombrero, fundado por su marido, le han mostrado su respaldo, incluso al punto de decir que la impulsarán para que sea la próxima gobernadora de Michoacán.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recorrió este jueves las calles de Uruapan, Michoacán, previo a su reunión con la alcaldesa Grecia Quiroz.

Harfuch viajó a Michoacán este jueves. (Foto: Juan José Estrada/Cuartoscuro )

El Gabinete de Seguridad federal viajó a Morelia para presentar el "Plan Michoacán", estrategia con la que se espera reducir la violencia en el estado.

En Uruapan, Harfuch encabezó la presentación del ''Plan Paricutín'', el cual implicará el despliegue de fuerzas federales en la región.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia prioriza la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Contempla el envío de 10,506 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, además de una contención fronteriza de 4,140 efectivos en los límites con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

En total, la nueva etapa de seguridad en la entidad implica el despliegue de más de 12,000 elementos federales:

- 10,506 de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

- 1,781 de la Marina, en el marco del Plan de Operaciones Paricutín, con presencia prioritaria en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

- A ellos se suman 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados con 70 patrullas nuevas ya desplegadas en distintas zonas del estado.