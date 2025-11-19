Harfuch confirma quién es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: detienen a Jorge Armando "N"

¿Quien es Jorge Armando "N"?

En conferencia de prensa, acompañado por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el secretario de Seguridad Pública detalló que Jorge Armando "N" está vinculado con un grupo criminal relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Harfuch explicó que, el día de los hechos, el agresor –identificado como Víctor Manuel 'N'– estuvo acompañado por Fernando Josué "N" y Ramiro "N", a quienes se les dio la instrucción de agredir al alcalde sin importar si estaba o no acompañado.

"Antes de la agresión, Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aún cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado. Minutos después, Armando 'N' advirtió a los implicados que deben ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo", narró el secretario.

García Harfuch detalló que Fernando Josué “N” y Ramiro “N” fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre sobre la carretera de Uruapan, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones.

Sin embargo, al siguiente día fueron localizados sus equipos telefónicos y, en un análisis de los dispositivos, se pudo identificar que Ramiro “N” formaba parte de un grupo en el que se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal.

“Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones. A las 18:06 horas Ramiro envió un video al grupo donde se observa la jardinera donde fue asesinado Carlos Manzo, en el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal”, explicó Harfuch.

A las 19:45 horas, en el grupo de mensajería en el que se coordinó el asesinato del alcalde se informó que Manzo se encontraba en el Festival de Las Velas y que transmitía en vivo.

Tras el ataque al alcalde se informó que se había sometido al tirador y que al alcalde lo estaban atendiendo. Además se les pidió a todos los integrantes del grupo ocultarse para evitar ser detenidos.

Harfuch afirmó que no habrá impunidad en el homicidio del alcalde, quien encabezaba el movimiento "Del Sombrero".

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El Gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán. Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y genera violencia en la región”, agregó.