Asesinato de Manzo, la punta del iceberg de una “guerra” de más 22,000 muertos

Los homicidios más recientes y que conmocionaron a Michoacán fueron el del empresario citrícola, Bernardo Bravo, y la del alcalde de Uruapán, Carlos Manzo; ambos habían levantado la voz contra la inseguridad.

Carlos Manzo ganó la presidencia municipal de Uruapan en las elecciones de 2024 por la vía independiente. (Foto: Juan José Estrada/Cuartoscuro)

Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en Política de Seguridad, considera que el asesinato de Manzo es muestra de que Michoacán atraviesa por ingobernabilidad.

“El asesinato de Carlos Manzo nos habla de esta ingobernabilidad que ha tenido el estado de manera cíclica y que no ha sabido contener”. Alberto Guerrero Baena, especialista en Política de Seguridad.

Una "guerra" que envolvió a un estado

El 11 de diciembre de 2006, días después de asumir como el segundo presidente emanado del PAN, Felipe Calderón puso en marcha el “Operativo Conjunto Michoacán”, el cual sería el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

El operativo se inició luego de que el entonces gobernador de Michoacán e hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel. pidió ayuda al entonces presidente Felipe Calderón para combatir la violencia porque el crimen estaba haciendo “de las suyas”.

‘’La situación de las ejecuciones se ha tornado compleja, difícil y en un problema de enorme magnitud. El problema del narcotráfico, aunque no es exclusivo de Michoacán, es algo muy grave, es un tema que se ha estado abordando con los gobernadores de otros estados y se tiene confianza que el gobierno federal brinde mayor apoyo’', dijo el también nieto del expresidente Lázaro Cárdenas.

Tras la petición del entonces gobernador, quien fue nombrado en 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el presidente Calderón envió 7,000 elementos de las Fuerzas Armadas a Michoacán.

Desde ese año, la violencia iría en aumento en la entidad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde el año 2006 en Michoacán se han registrado 22,567 homicidios dolosos.

Por sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador ha sido el de más homicidios dolosos en Michoacán con 10,542, seguido por el de Enrique Peña Nieto con 6,487 y por Felipe Calderón con 4,009.

En la administración del expresidente Enrique Peña Nieto la violencia homicida se disparó: en 2016 se rebasó la cifra de 1,000 asesinados en un año al registrarse 1,288 víctimas.

Sin embargo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron los años más violentos para la entidad con 1,680, 1,976 y 2,233 homicidios entre 2019 y 2021.

En 2006 los grupos criminales que operaban en la entidad eran Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Los Valencia. Casi 20 años después, se identifican 24 grupos con presencia en 45 de los 113 municipios de acuerdo con AC Consultores, siendo los más relevantes el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Los Viagras, el Cártel de Tepaltepec y Los Templarios.

Héctor Segovia, catedrático de la Universidad La Salle y especialista en seguridad, explica que por lo que sucede en Michoacán, se puede hablar de un “Estado fallido”.

“Es bastante grave lo que sucedió en Michoacán, donde no se ha dado el cumplimiento debido a lo que establece la Constitución, la protección de los ciudadanos. Entonces, es un estado fallido”, indica.