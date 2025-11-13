Gobierno promete cuartel en Uruapan y freno a extorsión; Quiroz otorga voto de confianza

Con el fin de fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta @Claudiashein, los titulares de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, y el Lic Lázaro Cárdenas Batel, nos reunimos en Morelia con el gobernador @ARBedolla, autoridades… pic.twitter.com/hZLdRMKp8J — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 13, 2025

El joven que disparó contra Manzo presuntamente fue ejecutado después de ser detenido en el acto, de acuerdo con lo que han declarado autoridades estatales.

''Ya casi pasaron dos semanas y seguimos esperando información de la Fiscalía. El Plan Paricutín se escucha bonito, ostentoso, pero le dije a Harfuch que el sentir de la ciudadanía es de hartazgo'', relató Grecia Quiroz sobre su reunión con el funcionario federal.

''Hay desconfianza social, se la dije a ellos. La ciudadanía ya no cree. No hay esperanza en el gobierno, pero yo quería darles un poco de mi voto de confianza'', agregó.

Quiroz le pidió Harfuch que elementos federales se metan en los cerros michoacanos, donde, aseguró, se esconden los integrantes de los cárteles.

''De nada nos sirven que se anden paseando entre la ciudadanía, lo que la gente quiere es trabajar. En la reunión con la presidenta de México, fue la misma dinámica, exigir justicia para Carlos. Uruapan está cansado y estamos unidos'', dijo Quiroz esta tarde.

Grecia asumió como alcaldesa sustituta días después del ataque en contra de Carlos Manzo. Los integrantes del Movimiento del Sombrero, fundado por su marido, le han mostrado su respaldo, incluso al punto de decir que la impulsarán para que sea la próxima gobernadora de Michoacán.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recorrió este jueves las calles de Uruapan, Michoacán, previo a su reunión con la alcaldesa Grecia Quiroz.

Harfuch viajó a Michoacán este jueves. (Foto: Juan José Estrada/Cuartoscuro )

El Gabinete de Seguridad federal viajó hoy a Morelia para presentar el "Plan Michoacán", estrategia con la que se espera reducir la violencia en el estado.

En Uruapan, Harfuch encabezó la presentación del ''Plan Paricutín'', el cual implicará el despliegue de fuerzas federales en la región.

En Morelia, previo a viajar a Uruapan, Harfuch se reunió con el general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa; con Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional; con el almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, y con Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia.

En la capital michoacana, los funcionarios fueron recibidos por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Carlos Torres, fiscal de Michoacán.

Torres informó antes del evento que la investigación sobre los homicidios de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y Bernardo Bravo, líder limonero, avanzan.

"Vamos a trabajar coordinadamente con las demás instancias para que se hagan las detenciones lo más pronto posible. Hay operativos constantes en Tierra Caliente. A partir de la semana pasada ha llegado más personal del Ejército, de la Guardia Nacional y eso nos ha permitido hacer bastantes filtros y revisiones en Tierra Caliente", dijo Torres a medios locales.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia prioriza la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Contempla el envío de 10,506 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, además de una contención fronteriza de 4,140 efectivos en los límites con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

En total, la nueva etapa de seguridad en la entidad implica el despliegue de más de 12,000 elementos federales:

- 10,506 de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

- 1,781 de la Marina, en el marco del Plan de Operaciones Paricutín, con presencia prioritaria en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

- A ellos se suman 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados con 70 patrullas nuevas ya desplegadas en distintas zonas del estado.