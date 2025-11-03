Publicidad

Estados

¿Quién era Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que buscó ayuda para detener al crimen organizado?

El presidente municipal fue asesinado la noche del sábado, en medio de un evento público por el Día de Muertos.
lun 03 noviembre 2025 09:05 AM
¿Quién era Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que buscó ayuda para detener al crimen organizado?
Carlos Manzo ganó la presidencia municipal de Uruapan en las elecciones de 2024. (Juan José Estrada/Cuartoscuro)

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre. El presidente municipal, de 40 años, fue baleado en el centro de esa ciudad durante un evento por el Día de Muertos.

Era reconocido por una polémica postura sobre la seguridad, basada en atacar a cualquier presunto delincuente, lo que le valió críticas y reconocimientos y también puso su vida en riesgo.

Ante todo, estaba dispuesto a combatir al crimen organizado que asola el estado de Michoacán.

¿Quién era Carlos Manzo y de qué partido era?

Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en las elecciones de 2024, en las que compitió con una candidatura independiente.

Anteriormente se había desempeñado como auditor del IMSS en Michoacán y más tarde fue diputado federal por el partido oficialista Morena.

Desde que asumió el cargo de alcalde en septiembre de 2024, trabajaba por mejorar la seguridad de Uruapan y combatir el crimen organizado.

Con su sombrero de ala y un chaleco antibalas, Manzo patrullaba la ciudad, donde se cosecha aguacate.

El alcalde llegó a declarar públicamente que estaba amenazado y que tenía miedo, por lo que pidió ayuda al gobierno federal y éste le brindó protección federal.

"Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra. No podemos dar ni un paso atrás, está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestro Gobierno", declaró en una entrevista para un programa de radio.

“No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados que les han arrebatado la vida", añadió.

El alcalde que pidió ayuda a Sheinbaum

El alcalde pidió apoyo federal a la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado.

"Si no se pone orden aquí, en Uruapan, pronto a nivel nacional se escuchará un levantamiento fuerte, de voz, de justicia y, si es necesario, hasta de armas, porque la gente ya está hasta la chingada", declaró en septiembre pasado.

Desde que asumió el cargo, Carlos Manzo se caracterizó por su ataque frontal en contra de las organizaciones criminales que azotan el municipio.

Hace unas semanas envió un escrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en el que solicitó, de manera formal, rifles de alto calibre para igualar la capacidad de armamentos de los policías municipales con la de los criminales.

Lanzó reto al gobierno federal de seguridad sin balas

Su administración detuvo a un presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Manzo pidió públicamente a la policía municipal a "abatir sin consideración" a los delincuentes que se resistieran a ser detenidos.

Por esas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al alcalde, debido a que su postura no respetaba el debido proceso jurídico.

"Está mal. Estado de derecho. O sea, para una persona que comete un delito hay un Sistema Penal Acusatorio en México y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación o una detención en flagrancia, y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no", explicó la presidenta en su conferencia matutina del 23 de mayo.

"Entonces, lo otro, es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país", agregó.

En respuesta, el alcalde retó a la presidenta Sheinbaum a pacificar la región sin disparar a los presuntos delincuentes. Aseguró que, si eso se lograba, él renunciaría al cargo.

