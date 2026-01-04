Publicidad

Encuentran muerto al empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona

Corona había sido secuestrado a finales de diciembre. Presentaba huellas de violencia y un impacto de bala, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco.
dom 04 enero 2026 12:39 PM
Corona había sido secuestrado a finales de diciembre por hombres armados cuando se dirigía a Puerto Vallarta, en un punto conocido como Cuprero Volcanes. (FOTO: Facebook de Atracción de Talento Grupo Corona)

Adrián Corona, empresario y presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida el 29 de diciembre en Atenguillo, en la región sierra occidental de Jalisco, de acuerdo con medios locales que citan a la Fiscalía de Jalisco.

Corona había sido secuestrado a finales de diciembre por hombres armados cuando se dirigía a Puerto Vallarta, en un punto conocido como Crucero Volcanes. Algunas versiones indican que los agresores les despojaron de sus teléfonos, relojes y pertenencias y posteriormente se llevaron por la fuerza a Corona.

De acuerdo con la Fiscalía, el cuerpo presentaba huellas de golpes y un impacto de bala. El cuerpo del empresario fue localizado a orillas de la carretera en Atenguillo. El cadáver ya fue entregado a sus familiares el 1 de enero.

La Vicefiscalía de Investigación regional continua con las investigaciones a fin de esclarecer hechos del Domicio.

Grupo Corona es una empresa familiar dedicada a la producción, comercialización y promoción de tequila y mezcal. Adrián Corona encabezaba la compañía al momento de su asesinato.

La compañía publicó un mensaje en su página de Facebook en el que expresó su pesar por el fallecimiento, al tiempo que invitó a la comunidad y al personal a participar en las actividades de homenaje y despedida, que se realizarán este domingo en Tonaya, Jalisco.

