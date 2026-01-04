Encuentran muerto al empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona

Adrián Corona, empresario y presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida el 29 de diciembre en Atenguillo, en la región sierra occidental de Jalisco, de acuerdo con medios locales que citan a la Fiscalía de Jalisco.
Corona había sido secuestrado a finales de diciembre por hombres armados cuando se dirigía a Puerto Vallarta, en un punto conocido como Crucero Volcanes. Algunas versiones indican que los agresores les despojaron de sus teléfonos, relojes y pertenencias y posteriormente se llevaron por la fuerza a Corona.