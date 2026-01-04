Encuentran muerto al empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona

De acuerdo con la Fiscalía, el cuerpo presentaba huellas de golpes y un impacto de bala. El cuerpo del empresario fue localizado a orillas de la carretera en Atenguillo. El cadáver ya fue entregado a sus familiares el 1 de enero.

La Vicefiscalía de Investigación regional continua con las investigaciones a fin de esclarecer hechos del Domicio.

Grupo Corona es una empresa familiar dedicada a la producción, comercialización y promoción de tequila y mezcal. Adrián Corona encabezaba la compañía al momento de su asesinato.

La compañía publicó un mensaje en su página de Facebook en el que expresó su pesar por el fallecimiento, al tiempo que invitó a la comunidad y al personal a participar en las actividades de homenaje y despedida, que se realizarán este domingo en Tonaya, Jalisco.