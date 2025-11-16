Así marcharon en los estados por el asesinato de Carlos Manzo

Guanajuato

En distintos municipio de Guanajuato se realizaron manifestaciones, como en la capital de la entidad, donde desde las escalinatas del Teatro Juárez marcharon para pedir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, además de que exigieron una alto a la violencia en ese territorio.

En Irapuato, también se concentraron las personas para manifestarse. Caminaron del Monumento a la Bandera al centro de esee municipio con la consigna “Quiero vivir, no sobrevivir”. Lo mismo sucedió en Celaya, donde los participantes hicieron críticas al gobierno federal.

Jalisco

En Guadalajara, los manifestantes se vistieron con camisetas blancas y sombrero de paja en relación a Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

En su concentración, al igual que en el resto de las manifestaciones, exigieron seguridad y oportunidades para los jóvenes.

Antes de finalizar la manifestación, cerca de las 16:00 horas, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto dañó mobiliario urbano y quemó puertas del Palacio de Gobierno, pese a que desde el interior la policía intentó repeler la agresión.

Los jóvenes lanzaron bombas molotov al edificio estatal y lograron ingresar, por lo que prendieron fuego a papelería, escritorios y sillas. Ante ello, los elementos de seguridad detuvieron a más de 20 personas.

Michoacán

En Morelia también se manifestaron, pero se registraron agresiones, pues tres reporteros que grababan la marcha fueron golpeados.

La manifestación comenzó de forma pacífica en el monumento a Morelos y avanzó hacia el Palacio de Gobierno. Concluyó cerca de las 16:00 horas.

Sin embargo, un grupo de personas llegó cuando estaba por finalizar la concentración y lanzó consignas en contra de los policías. Cuando los uniformados intentaron replegar a los jóvenes, agredieron a periodistas que cubrían la manifestación.

La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública informó que iniciará una carpeta de investigación en contra de un elemento de la Guardia Civil que agredió a un periodista.

La manifestación en Morelia se realizó con presencia de actores políticos, participación limitada de jóvenes y en ligera tranquilidad. (Cuartoscuro)

Nuevo León

En Monterrey los manifestantes comenzaron su recorrido por la calle Zaragoza, en el centro de la ciudad, donde exigieron seguridad, justicia y transparencia por parte de las instituciones. “No somos bots”, gritaban por las calles neoloneses.

Puebla

La manifestación comenzó a las 11:00 horas en el reloj de El Gallito, en Paseo Bravo. El contingente caminó rumbo Zócalo capitalino. Con pancartas y banderas de México, los asistentes exigieron que cese la violencia e inseguridad en el país.

La integrantes de la marcha vistieron de blanco y negro y portaron sombreros como los que usaba Carlos Manzo.

A llegar a Casa Aguayo, que es como se le conoce al Palacio de Gobierno del estado, los manifestantes fueron recibidos con vallas y policías estatales que cubriendo el inmueble. Los inconformes retiraron la vallas y se registraron hechos violentos. El gobernador Alejandro Armenta rechazó estas acciones.

La llamada Generación Z encabezó una manifestación en el Zócalo de Puebla, portando pancartas y banderas de México, para exigir la revocación de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro)

Quintana Roo

En este estado se manifestaron en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, donde los manifestantes se unieron a la exigencia de mayor seguridad.

En Playa del Carmen, los inconformes se movilizaron de la Quinta Avenida al Palacio de Gobierno municipal, donde no se reportaron agresiones entre civiles y autoridades, como sucedió en otros estados.

En Cancún, la manifestación comenzó después de las 16:00 horas. Los asistentes vistieron playeras blancas para exigir mayor seguridad. El contingente afecto algunas de las avenidas, por lo que automovilistas reclamaron.

Decenas de personas participaron en la denominada marcha de la “Generación Z”, convocada a nivel nacional, para exigir justicia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. (Cuartoscuro)

Veracruz

En los municipios de Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica y Tuxpan se realizaron protestas.

Entre las consignas que se escucharon fueron: “Fuera Claudia, “Fuera Nahle, vete a Zacatecas”, “Fuera Morena” y “Justicia, justicia” para exigir la renuncia de la gobernadora Rocío Nahle y la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cientos de ciudadanos veracruzanos marcharon desde la Macroplaza del malecón hasta el zócalo de la ciudad con motivo de la marcha en contra del gobierno. (Cuartoscuro)

Yucatán

Desde Mérida los manifestantes exigieron justicia por el asesinato de Carlos Mazo y calificaron como “narcogobierno” la administración de Claudia Sheinbaum.

Los inconforme realizaron un recorrido hacia el Centro Histórico, donde advirtieron que hay más de 22,000 activistas desaparecidos desde 2018 y 56 asesinatos de políticos solo en 2025, entre ellos el exalcalde de Uruapan.