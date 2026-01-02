Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Autoridades detectan casos de gusano barrenador en Tamaulipas y Estado de México

Los dos estados reportaron sus primeros casos de esta infestación, por la que Estados Unidos suspendió la importación del ganado mexicano en 2025.
vie 02 enero 2026 04:00 PM
Gusano barrenador llega a Edomex y Tamaulipas
El Estado de México informó que reforzará su estrategia de prevención contra el gusano barrenador. (Foto: Brarymi/Getty Images/iStock)

Dos nuevos casos de gusano barrenador fueron reportados esta semana en dos estados que habían mantenido su ganado libre de la plaga.

Tamaulipas notificó su primer caso este miércoles. Fue detectado en una zona de pastoreo, en un ternero de seis días de nacido que sufrió una lesión umbilical. Mientras que el Estado de México informó ayer sobre su primer caso, identificado en el municipio de Tlatlaya. Se trata de una cabra herida que no recibió atención.

Publicidad

Estos nuevos casos alejan la posibilidad de que Estados Unidos reanude pronto la importación del ganado mexicano. El país norteamericano pausó la movilización de los animales desde noviembre de 2024, cuando se detectaron los primeros casos de gusano barrenador en México.

Meses después levantó el veto por unos cuántos días y lo impuso de nuevo en mayo de 2025 al considerar que la plaga seguía activa.

Para saber más

gusano barrenador nuevo leon
México

¿Por qué México amplió la emergencia sanitaria contra el gusano barrenador y cuáles son los riesgos?

Tras confirmar el caso, el gobierno del Estado de México dijo en un comunicado que mantendrá una alerta sanitaria en fase preventiva y prometió reforzar la vigilancia con personal y recursos adicionales en la región sur de la entidad.

También sostendrá una reunión en los próximos días con los presidentes municipales, organismos ganaderos del sur del Estado de México y autoridades federales para fortalecer la estrategia de prevención, atención y difusión contra el gusano barrenador.

Antonio Huerta Alba, director de Sanidad de la Secretaría del Campo local, exhortó a los ganaderos a reportar de inmediato cualquier sospecha de gusano barrenador y les recomendó revisar diariamente el ganado, detectar heridas oportunamente y lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión. Además de impulsar programas comunitarios de control.

"De no aplicar medidas preventivas, el ciclo de infestación puede continuar y afectar a toda la región", apuntó en el boletín.

Publicidad

Miasis por gusano barrenador

La infestación de gusano barrenador afecta a los mamíferos a través de heridas abiertas o en mucosas, nariz, ombligo o genitales, donde la mosca Cochliomyia hominivorax puede depositar sus huevos. Cuando las larvas nacen, se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.

Esto afecta a los animales principalmente, pero también a los humanos. Hasta el 27 de diciembre de 2025, la Secretaría de Salud notificó 100 casos de miasis en humanos.

Cinco de esas personas fallecieron pero a causa de otras enfermedades que también padecían, explicó la dependencia, como carcinoma epidermoide, encefalitis, enfermedad renal crónica y neoplasias.

Publicidad

Tags

Estados

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad