Lilly Téllez: "Quiero echar a Morena del poder y meterlos a la cárcel"

En busca de la candidatura

La senadora Lilly Téllez asegura que cuando comenzó a ver su nombre en las encuestas y careos rumbo a las elecciones del 2024 no lo creía, pensaba que alguien le hacía una mala pasada.

"Un día en las encuestas aparecí como medida para presidenciales y me morí de risa. Y lo que pensé fue: '¿Qué pie me están metiendo aquí? ¡Alguien se está burlando de mí y quieren que me equivoque!'. No le puse atención y seguí, seguí y seguí”, cuenta la senadora, quien señala que al ver que su nombre seguía saliendo muy posicionado lo comenzó a tomar en serio.

Ahora, ella cree que es un "premio de la gente" que dice: ¡Me gusta cómo trabaja esta señora! Un premio en mi trabajo en el Senado".

Para Téllez ahora es tiempo de concentrarse en convencer al PAN para lograr su candidatura y que lo que se necesita es una figura fuerte, que confronte.

Quiero ser candidata del PAN en un acuerdo que entusiasme al PAN, en una definición que movilice al PAN. No dándole la espalda al PAN o a los partidos".

En el PAN hay varios personajes que tiene las manos levantadas por la candidatura, pero en las mediciones y en dichos de los propios panistas, hay dos figuras que despuntan: Lilly Téllez y Santiago Creel, el exsecretario de Gobernación y hoy presidente de la Mesa Directiva en el Senado.

La panista dice no compartir la idea de que la pelea es para las elecciones del 2023 y para las de próximo año de deben concentrar en ganar el Congreso, pues "no hay 2030 sin el 2024", en donde se deben restablecer los equlibrios y por eso urge que se definan las reglas para la elección del candidato de la Alianza opositora.

¿Y cuáles son las fortalezas ante los demás aspirantes?, se le pregunta.

Ella responde tajante: "Yo represento a los mexicanos y estoy haciendo lo que tengo que hacer (... ) ¡La gente está harta!".

La senadora dice que es increíble que los funcionarios no vayan a comparecer por su resultados a la Cámara de Senadores por ser protegidos por la bancada de Morena y por ello, asegura, ella ha decidido preguntarles, cámara en mano, cuándo se los encuentre.

Lilly Téllez en el Senado. (Foto: @LillyTellez)

A muchos no le ha gustado el temas de las confrontaciones con el celular, ¿qué piensa?

“Toda mi vida he perseguido gente con el micrófono y la cámara. Si me estuve esperando al arquitecto de los Arellano Félix, sentada en la banqueta, meses cuando era reportera. ¿Cómo no voy a acercarme con una cámara con estos que no quiere ir a comparecer? (...) Pues donde te vea, te voy a grabar. Y tienes que darle la cara a la gente".

Y con lo que está pasando en el país, asegura, no es tiempo de ver pasar los atropellos y la simulación, que asegura, hay desde la Presidencia pues dice que "no solo se ha violado varias veces la Constitución, sino que por su neligencia han muerto muchas personas".

"Hoy trata de salir a luchar por el país (...) o nos vamos a tomar el cafecito y que pase otro sexenio? ¿O nos ponemos a hacer algo por el país? Pues tenemos que salir a luchar por el país”, asegura.