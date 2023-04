A contrarreloj: la oposición ante el reto de reagruparse o esperar a 2030

Aprovechar el desencanto por la 4T

Desde el bloque opositor hay optimismo en que se le puede ganar a Morena. Estephany Santiago, secretaria Nacional de Comunicación Política del PRD, afirma hay posibilidades de triunfo en 2024: tienen cuadros competitivos y aprovecharán el desencanto que ha generado Morena en el ejercicio de gobierno.

“Claro que hay de otra y es lo que les estamos diciendo en cada uno de los estados, claro que hay de otra, claro que hay perfiles que pueden garantizarnos otra ruta. La ciudadanía está desencantada de lo que hoy sucede. No dudo que en su momento los ciudadanos hayan creído en esa esperanza que veían con la cuarta transformación, pero hoy la gente sabe que eso no es cierto y lo saben porque lo viven desde el mal servicio médico, lo viven por la inflación, por la inseguridad, por el miedo subirte al metro que esa inseguridad en el país”, afirma la perredista.

En la oposición, el elenco de los que han levantado la mano para participar por la candidatura presidencial es variopinto, entre ellos se encuentran la senadora Claudia Ruiz Massieu, el empresario Gustavo de Hoyos, la exlíderesa del PRI, Beatriz Paredes; el diputado Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid; la senadora del PAN, Lilly Téllez y el líder del tricolor Alejandro Moreno, entre otros.

Sin embargo, aunque son muchos los nombres, los politólogos coinciden que a la oposición “ya se le hizo tarde”, pues faltan 15 meses para la elección y aún no hay candidato que pueda empezar a construir una plataforma, pues llegar a la Presidencia no es un asunto de meses, sino hasta de años como sucedió con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No hay cuadros suficientes, no hay en este momento gente capaz de abanderar, de proponer cosas, de tener una trayectoria limpia y los que están no convencen”, destaca Benedicto Ruiz.