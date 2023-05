Lilly Téllez y Santiago Creel se echan porras entre ellos rumbo al 2024

Creel Miranda reprobó a su vez que el Ejecutivo Federal regrese al pasado, con el viejo juego del “dedazo, autoritarismo y de los tapados”, ahora con el “destape” de sus “corcholatas”.

Ofreció por ello seguir construyendo por México, “pero si a mí no me toca y eso lo decidirán ustedes, si no quieren que sea yo general, como soldado también voy”.

“Y quiero decirles otra cosa: todo mi capital político, todo lo que yo he hecho en mi vida lo apuesto y está restado, si yo voy enfrente lo aprovecho yo, pero si no voy enfrente, que lo aproveche quien pueda quebrarle el espinazo a López Obrador”, acotó.