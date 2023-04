Colectivo Unid@s anuncia "Unidad" de 13 presidenciables para elecciones 2024

El grupo de las y los 13 presidenciables convocados por Unid@s lo integran la senadora del PRI Beatriz Paredes; la ex secretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu; el ex diputado y ex militante del PRD Demetrio Sodi; Enrique de la Madrid Cordero, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid.

Aunque no estuvo presente en la pasarela, también aspira a ser candidato de Unid@s, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas; además de Gustavo de Hoyos, ex presidente de Coparmex; Idelfonso Guajardo, diputado del PRI.

También busca la candidatura presidencial José Ángel Gurría Treviño, ex secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo; y ex secretario general de la OCDE; Juan Carlos Romero Hicks, militante del PAN, y la senadora del PAN Lilly Téllez.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; el panista Santiago Creel y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

A las y los aspirantes se les entregó la agenda política del colectivo Unid@s y se comprometieron a incluir estas propuestas en sus virtuales plataformas políticas.