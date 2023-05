Santiago Creel: “No combato a una persona, combato a una manera de gobernar”

En un escenario en el que hay una ruptura en el partido oficialista, ¿la alianza podría postular a quien saliera?, ¿cómo impactaría a toda esta negociación que ya se está dando?

No impacta, porque no se podría dar esa posibilidad, no le vamos a dar oportunidad a López Obrador de tener dos candidatos, estaríamos verdaderamente con el mundo al revés, ¿no? A ver, quienes estamos en esto, y llevamos 30 años en la construcción de una transición y de las instituciones modernas del país, no podemos pensar que alguien que ha estado prácticamente cinco años en gobierno destruyéndolas en sus áreas, puede eventualmente ser el candidato, porque ser el candidato de López Obrador de una u otra manera.

Si ellos deciden cambiarse de visión, aceptar la nuestra y reconocerla y caminar junto a la alianza, tendrán su espacio, pero el liderazgo tiene que ser que alguien que tenga credenciales probadas, y una carta de servicios públicos impecables, para dirigir la odisea que tenemos que hacer para reconstruir este país.

¿A quién le gustaría tener como contrincante de Morena?

Me da lo mismo, porque representan exactamente lo mismo. Es una visión que desde mi punto de vista destruye, divide y además nos aísla del mundo. Del mundo moderno, del mundo de la ciencia, de la tecnología, del mundo donde debe estar México. Entonces da lo mismo, representan exactamente lo mismo.

" No combato a una persona, combato a una manera de gobernar, a una ideología, a una visión que retrocede a México".