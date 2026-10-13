Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Adán Augusto López defiende a 'Andy' López por escándalos de corrupción y huachicol fiscal

El senador Adán Augusto López defendió a Andrés López Beltrán de las acusaciones que hay en su contra por presunta corrupción. Asegura que mete las manos al fuego por él.
mar 13 octubre 2026 01:43 PM
Añadir Expansión Política en Google
rostro de adán augusto lópez con su mano en su boca
El senador Adán Augusto López Hernández defendió al hijo de AMLO y contó cómo lo conoció desde niño. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

El senador Adán Augusto López defendió a Andrés Manuel López Beltrán , el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante los señalamientos por huachicol fiscal y triangulación de contratos públicos operada por una red encabezada por Jorge Amílcar Olán Aparicio.

“Yo creo que es una persona honesta e íntegra, y que ha sido objeto de una campaña mediática”, dijo el excoordinador de Morena en el Senado.

Publicidad

El exsecretario de Gobernación recordó que desde que era niño conoce a “Andy” y a sus hermanos, pues llegaban junto con su padre Andrés Manuel López Obrador y Rocío Beltrán a la casa de sus padres en Tabasco.

“Andrés ha sido objeto de una campaña mediática como nunca se había visto en el país”, enfatizó.

Ve además:

Andrés Manuel López Beltrán es captado entre la multitud en un evento de Morena.
México

Familias de niños con cáncer denuncian a ‘Andy’ López Beltrán y Amílcar Olán


Además, aseguró que el retiro de la visa de López Beltrán no es un delito, sino una “decisión soberana” del país que la retira y agregó que la campaña en contra de él es por ser hijo de Lóepz Obrador, pues dijo que los que más atacan al expresidente eran los que antes le rendían “pleitesía”.

También agregó que una vez que inicie la campaña de López Beltrán como candidato para ser diputado federal por el distrito Vl de Tabasco, lo acompañará a recorrer el estado, del cual también originario.

En los últimos meses se han difundido notas periodísticas en las que se sostiene que “Andy” López Beltrán es investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado y por el contrabando de combustible.

También es señalado por conformar una red de amigos para obtener contratos públicos de hasta 100 millones de pesos federales. Este grupo, según investigaciones periodísticas, obtuvo proyectos clave como el Parque Ecológico Lago de Texcoco y el Tren Maya.

¿De qué se le acusa a Andy López Beltrán?

"Andy", como le conocen sus amigos y familiares, creció entre mítines, discursos y campañas políticas junto a su padre, Andrés Manuel López Obrador. De operador político durante las campañas presidenciales a secretario de Organización de Morena, su trayectoria está marcada por el poder, las polémicas y los cuestionamientos.

Publicidad

Recientemente anunció que competirá por la candidatura a una curul por el Distrito 6. El camino de 'Andy' López Beltrán a la Cámara de Diputados ocurre mientras enfrenta un escrutinio internacional.

De acuerdo con un reportaje publicado el 29 de septiembre por The New York Times dos agencias de seguridad de Estados Unidos revisan señalamientos contra López Beltrán por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

El reporte reconoce que hasta ahora no existe una investigación formal abierta contra López Beltrán ni cargos penales, pero señala que el hijo del expresidente habría buscado establecer contacto con funcionarios estadounidenses para allegarse de información.

Los señalamientos mencionan también el caso de su amigo y empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, vinculado a contratos durante el sexenio anterior, y mencionado en testimonios del caso de los hermanos Farías Laguna , investigados por la FGR por una red de contrabando de combustible.

Publicidad

Tags

Morena Andrés Manuel López Beltrán AMLO Reformas constitucionales de AMLO huachicoleo huachicoleros

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad