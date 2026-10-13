Adán Augusto López defiende a 'Andy' López por escándalos de corrupción y huachicol fiscal

El exsecretario de Gobernación recordó que desde que era niño conoce a “Andy” y a sus hermanos, pues llegaban junto con su padre Andrés Manuel López Obrador y Rocío Beltrán a la casa de sus padres en Tabasco.

“Andrés ha sido objeto de una campaña mediática como nunca se había visto en el país”, enfatizó.



Además, aseguró que el retiro de la visa de López Beltrán no es un delito, sino una “decisión soberana” del país que la retira y agregó que la campaña en contra de él es por ser hijo de Lóepz Obrador, pues dijo que los que más atacan al expresidente eran los que antes le rendían “pleitesía”.

También agregó que una vez que inicie la campaña de López Beltrán como candidato para ser diputado federal por el distrito Vl de Tabasco, lo acompañará a recorrer el estado, del cual también originario.

En los últimos meses se han difundido notas periodísticas en las que se sostiene que “Andy” López Beltrán es investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado y por el contrabando de combustible.

También es señalado por conformar una red de amigos para obtener contratos públicos de hasta 100 millones de pesos federales. Este grupo, según investigaciones periodísticas, obtuvo proyectos clave como el Parque Ecológico Lago de Texcoco y el Tren Maya.

¿De qué se le acusa a Andy López Beltrán?

"Andy", como le conocen sus amigos y familiares, creció entre mítines, discursos y campañas políticas junto a su padre, Andrés Manuel López Obrador. De operador político durante las campañas presidenciales a secretario de Organización de Morena, su trayectoria está marcada por el poder, las polémicas y los cuestionamientos.