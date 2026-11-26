Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, pidió que la propuesta fuera enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito y fuera discutida y aprobada el próximo martes en el pleno de la Cámara de Diputados.

La propuesta establece multas de 500 a 2,000 días de salario a la institución que durante la vigencia del contrato realice cambios unilaterales de cobertura, ajuste de primas sin justificación técnica o cancelaciones no previstas en la documentación contractual.

También plantea ponerle tope a las primas de los seguros de las personas de 60 años y más, también obliga a las aseguradoras a reconocer la antigüedad de un seguro cuando viene de otra institución y exige a los hospitales a transparentas los precios.

En el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas se crea un esquema opcional de prima acotada, en el que la aseguradora debe ofrecer la renovación y el incremento neto de esa prima no deberá superar la inflación general previa más cinco puntos porcentuales.

La reforma también pone topes a lo que la aseguradora puede cargar dentro de la prima del seguro para los adultos mayores, como el costo de adquisición -que son los gastos por vender, suscribir y emitir el contrato-.

Dicho costo de adquisición no deberá ser superior a 15% de la prima en caso de las personas mayores de 60 años y menor de 70 años; ni mayor a 10% para asegurados de 70 a 80 años; ni mayor de 5% para asegurados 80 años y más.

La reforma también obliga a la aseguradora, a cambio del pago de una primera, a cubrir los costos de hospitalización, cirugía, honorarios médicos y medicamentos derivados de la hospitalización.