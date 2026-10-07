La fiesta de 15 años de Morena: vals, la reaparición de “Andy”, recuerdos de AMLO y el llamado a “cuidar lo conquistado”

¿Cómo fue la celebración de Morena por sus 15 años?

Líderes morenistas como Alfonso Durazo, Ariadna Montiel y Camila Martínez también lo recordaron. Fue López Obrador quien inició el movimiento que derivó en el partido que ahora gobierna la Presidencia de la República, 23 estados y tiene el control del Congreso de la Unión.

Alfonso Durazo, quien calificó a López Obrador como “el mayor dirigente social y político de este siglo”, recordó el 2 de octubre de 2011, cuando nació Morena como movimiento político. El dirigente sostuvo que el ejemplo y las lecciones del expresidente continúan siendo “fundamentales” para el partido.

López Obrador estuvo presente de manera virtual a través de dos videos en los que se recopilaron fotografías y discursos antiguos del exmandatario. Uno de ellos provocó gritos y aplausos entre los asistentes, que esperaban que en cualquier momento apareciera en el escenario. No ocurrió.

“Se trata de un movimiento amplio, plural, incluyente e integrado por mujeres y hombres de distintas corrientes de pensamiento. Sigamos fortaleciendo a Morena, que para muchos es la única esperanza”, dijo López Obrador en una de las grabaciones.

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, también recordó al fundador del partido y afirmó que ha sido “un honor luchar con Obrador”. Ante los militantes, llamó a “continuar con la historia” de Morena.

Pero López Obrador no fue el único ausente. La presidenta Claudia Sheinbaum tampoco acudió al festejo de la quinceañera y, al igual que el expresidente, fue recordada mediante videos y frases.