La fiesta de 15 años de Morena: vals, la reaparición de “Andy”, recuerdos de AMLO y el llamado a “cuidar lo conquistado”

Morena cumplió 15 años y le tocó ponerse el vestido largo guinda. Entre vals, gritos y porras, los morenistas festejaron a la quinceañera, aunque hubo una ausencia que marcó la celebración: la de Andrés Manuel López Obrador, su fundador, quien, fiel a su retiro, permaneció en Palenque, Chiapas.
Aunque no estuvo presente, el expresidente apareció en videos, frases y gritos de sus “fieles” seguidores, que en distintos momentos corearon: “Es un honor estar con Obrador”.
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¿Cómo fue la celebración de Morena por sus 15 años?
Líderes morenistas como Alfonso Durazo, Ariadna Montiel y Camila Martínez también lo recordaron. Fue López Obrador quien inició el movimiento que derivó en el partido que ahora gobierna la Presidencia de la República, 23 estados y tiene el control del Congreso de la Unión.
Alfonso Durazo, quien calificó a López Obrador como “el mayor dirigente social y político de este siglo”, recordó el 2 de octubre de 2011, cuando nació Morena como movimiento político. El dirigente sostuvo que el ejemplo y las lecciones del expresidente continúan siendo “fundamentales” para el partido.
López Obrador estuvo presente de manera virtual a través de dos videos en los que se recopilaron fotografías y discursos antiguos del exmandatario. Uno de ellos provocó gritos y aplausos entre los asistentes, que esperaban que en cualquier momento apareciera en el escenario. No ocurrió.
“Se trata de un movimiento amplio, plural, incluyente e integrado por mujeres y hombres de distintas corrientes de pensamiento. Sigamos fortaleciendo a Morena, que para muchos es la única esperanza”, dijo López Obrador en una de las grabaciones.
Ariadna Montiel, presidenta de Morena, también recordó al fundador del partido y afirmó que ha sido “un honor luchar con Obrador”. Ante los militantes, llamó a “continuar con la historia” de Morena.
Pero López Obrador no fue el único ausente. La presidenta Claudia Sheinbaum tampoco acudió al festejo de la quinceañera y, al igual que el expresidente, fue recordada mediante videos y frases.
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Sheinbaum también recibe su reconocimiento
Montiel sostuvo que Sheinbaum viene de la “revolución de las conciencias” y recordó su participación en distintos movimientos sociales, entre ellos el movimiento estudiantil de 1986 y 1987.
“Su fuerza nace de caminar con el pueblo, de escuchar y servir, de defender con firmeza los intereses de la Nación”, declaró la dirigente morenista al hablar de Sheinbaum.
Y como en toda fiesta de 15 años, tampoco podía faltar el vals. Byron Barranco, creador del himno de Morena, compuso esta vez una canción para celebrar a la quinceañera.
“Hoy como quinceañera, Morena mexicana, con un vals te deseo muchas felicidades. En estos 15 años Morena ha conquistado el cambio verdadero tomando al pueblo en cuenta, se derrotó a la mafia y se transformó al Estado”, cantó Barranco.
No hubo pastel ni globos como en una fiesta tradicional de quince años, pero sí acudió el representante del padre de la festejada: “Andy” Manuel López Beltrán, quien fue uno de los más asediados por los asistentes para tomarse fotografías.
Durante el festejo, los morenistas también aprovecharon para llamar a la militancia a “cuidar lo conquistado”.
El exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, lanzó una advertencia: “¿Vamos a darle oportunidad a la derecha de regresar como neofascistas? Ni un paso atrás”.
No todos los morenistas pudieron llegar a la fiesta. Los diputados federales se encontraban en San Lázaro discutiendo la Ley Antimemes. Tampoco asistieron algunos gobernadores, entre ellos la de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; la de Veracruz, Rocío Nahle, y el de Yucatán, Joaquín Díaz.