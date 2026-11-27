En ellas se establece el divorcio unilateral, en el que se señala que basta con que cualquiera de los cónyuges manifieste su voluntad de no continuar con el matrimonio, pues actualmente solo existe el divorcio bilateral donde es necesario que ambos cónyuges soliciten esta separación.

La reforma también busca facilitar los juicios patrimoniales

La propuesta enviada por la presidenta, también desvincula la disolución del matrimonio de los juicios patrimoniales, de alimentos o de guarda y custodia, permitiendo que la disolución se decrete de forma inmediata para evitar que se use el patrimonio o la custodia como mecanismo de presión.

Ello porque en la exposición de motivos se menciona que en la práctica, la disolución del vínculo matrimonial suele quedar atada a la resolución de las controversias relacionadas con el patrimonio, los alimentos o la situación jurídica de los hijos, procedimiento que puede tardar meses o años.

La reforma que le da más peso a la prevención de la violencia vicaria

También menciona que en cualquier procedimiento familiar, cuando existan indicios o antecedentes de violencia familia o vicaria (cuando forma de violencia de género en al que un agresor daña o manipula a una mujer a través de terceros, como los hijos), la autoridad jurisdiccional deberá dictar medidas de protección dentro de las 24 horas siguientes a que al autoridad tenga conocimiento de los hechos, incluida la suspensión de las convivencias y la restitución de los hijos sustraídos.

Asimismo, se prohíbe explícitamente ordenar la mediación, conciliación o diligencias conjuntas entre la victima y la persona señalada como agresora para evitar la revictimización.

Esto porque organizaciones han documentado 5,286 casos de mujeres que viven violencia vicaria en México, lo que ha afectado a 11,100 niños y adolescentes, lo que en su mayoría de los casos, la persona agresora promueve procedimientos judiciales para separar a los hijos de su madre.