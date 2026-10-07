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México

Familias de niños con cáncer denuncian a ‘Andy’ López Beltrán y Amílcar Olán

Organizaciones de padres y madres de niños con cáncer acusaron al político y al empresario de operar contratos millonarios para la compra de medicamentos a sobre precio, de mala calidad o no entregados.
mié 07 octubre 2026 05:32 PM
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Andrés Manuel López Beltrán es captado entre la multitud en un evento de Morena.
Andrés Manuel López Beltrán no tuvo cargos públicos, pero sí fue pieza importante para AMLO en su sexenio. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Padres y madres del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia en contra de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Jorge Amílcar Olán, empresario tabasqueño señalado por su cercanía con el hijo del exmandatario.

La organización civil señala a López Beltrán y Amílcar Olán por los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo.

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Consideran a ambos responsables del desabasto de medicamentos oncológicos para niños y niñas con cáncer.

¡Se robaron el dinero de los medicamentos!”, sostuvo el vocero de la organización, Israel Rivas Bastida.

“(Amílcar) funge, lo sabemos todas y todos, como el prestanombres de muchas empresas, entre ellas Romedic, que se ha dedicado a que le den contratos millonarios en medicamentos; unos fueron comprados a sobreprecio (…) unos no llegaron”, apuntó.

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¿De qué acusan a Andy López Obrador y Amílcar Olán?

Tanto el hijo del ex presidente como el empresario tabasqueño son acusados de operar la asignación de contratos para la compra de medicamentos con irregularidades, que van desde la adquisición a sobreprecio así como fármacos de mala calidad que han afectado a menores al no tener la efectividad esperada en su tratamiento o que nunca fueron entregados.

“El efecto del medicamento se ve en las tasas de sobrevivencia, los niños que están bajo tratamiento no están reaccionando de la misma manera", sostuvo Rivas Bastida.

La denuncia fue interpuesta junto a la Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., que buscan el Ministerio Público Federal realice una investigación sobre todos los funcionarios y empresas involucradas en el presunto esquema de adquisición irregular de medicamentos llevado por López Beltrán y Amílcar Olán.

Tanto el político como el empresario han sido señalados de operar también un presunto esquema de evasión de impuestos para la importación de combustible a México o 'huachicol fiscal' .

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Andrés Manuel López Beltrán Medicamentos Cáncer Niños Fiscal General de la República

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