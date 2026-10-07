Familias de niños con cáncer denuncian a ‘Andy’ López Beltrán y Amílcar Olán

Consideran a ambos responsables del desabasto de medicamentos oncológicos para niños y niñas con cáncer.

“ ¡Se robaron el dinero de los medicamentos!”, sostuvo el vocero de la organización, Israel Rivas Bastida.

“(Amílcar) funge, lo sabemos todas y todos, como el prestanombres de muchas empresas, entre ellas Romedic, que se ha dedicado a que le den contratos millonarios en medicamentos; unos fueron comprados a sobreprecio (…) unos no llegaron”, apuntó.





¿De qué acusan a Andy López Obrador y Amílcar Olán?

Tanto el hijo del ex presidente como el empresario tabasqueño son acusados de operar la asignación de contratos para la compra de medicamentos con irregularidades, que van desde la adquisición a sobreprecio así como fármacos de mala calidad que han afectado a menores al no tener la efectividad esperada en su tratamiento o que nunca fueron entregados.

“El efecto del medicamento se ve en las tasas de sobrevivencia, los niños que están bajo tratamiento no están reaccionando de la misma manera", sostuvo Rivas Bastida.

La denuncia fue interpuesta junto a la Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., que buscan el Ministerio Público Federal realice una investigación sobre todos los funcionarios y empresas involucradas en el presunto esquema de adquisición irregular de medicamentos llevado por López Beltrán y Amílcar Olán.

Tanto el político como el empresario han sido señalados de operar también un presunto esquema de evasión de impuestos para la importación de combustible a México o 'huachicol fiscal' .