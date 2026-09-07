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Congreso

Ramírez Cuéllar pide considerar la extorsión como una amenaza económica

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados resaltó que en 2024, las familias mexicanas gastaron 91,800 millones de pesos en medidas de protección ante este delito.
lun 07 septiembre 2026 11:11 AM
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El diputado diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar presentando una iniciativa ante la Cámara de Diputados.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, propone considerar la extorsión en México como una amenaza económica. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

La extorsión en México debe dejar de ser abordada únicamente como un problema de seguridad pública y ser considerada también una amenaza económica que afecta la inversión, el campo, la construcción, la obra pública y las finanzas del Estado, planteó Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

El legislador advirtió este domingo que los cobros ilegales por extorsión representan un costo directo para familias, empresas y productores, el cual puede terminar trasladándose a los precios de bienes y servicios.

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El legislador sostuvo además que este delito tiene un costo que podría alcanzar hasta 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

“En los hechos, la extorsión funciona como un impuesto criminal”, advirtió Ramírez Cuéllar a través de comunicado.

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De acuerdo con cifras que el diputado atribuyó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante 2024 se estimaron alrededor de 5.7 millones de eventos de extorsión en México. Sin embargo, cerca de 97% de los casos no fue denunciado.

Para Ramírez Cuéllar, esta cifra evidencia uno de los principales problemas para combatir el delito: la mayoría de las extorsiones no llega al sistema de procuración de justicia, lo que limita las investigaciones y mantiene elevados los niveles de impunidad.

Extorsión impacta a empresas, campo y construcción

De acuerdo con el diputado Ramírez Cueller, el impacto económico de la extorsión va más allá de las pérdidas que enfrentan directamente las víctimas y es que los cobros ilegales también pueden incorporarse a los costos de operación de empresas y productores y, eventualmente, trasladarse a consumidores.

Cuando transportistas, contratistas, proveedores de materiales o empresas de construcción enfrentan cobros ilegales, esos costos pueden trasladarse a toda la cadena productiva. Es decir, la extorsión nos afecta a todos".
Jesús Ramírez Cuéllar.


El fenómeno también alcanza al sector rural, de acuerdo con el legislador. En algunas regiones, productores enfrentan cobros relacionados con la comercialización de ganado, la venta de cabezas, el traslado de mercancías o la salida de granos y cosechas.

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Ante ello, Ramírez Cuéllar advirtió que esta dinámica puede afectar la estabilidad de los negocios y de las unidades productivas, además de incrementar los costos de bienes y servicios.

Inseguridad cuesta miles de millones a los hogares

El legislador también puso el costo de la extorsión en el contexto del impacto económico general de la inseguridad. Según resaltó, durante 2024 la inseguridad y el delito representaron para los hogares mexicanos un costo aproximado de 269,600 millones de pesos. A esto se sumaron alrededor de 91,800 millones de pesos que las familias destinaron a medidas de protección y prevención.

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Ramírez Cuéllar sostuvo que el dinero utilizado para enfrentar la inseguridad representa recursos que dejan de destinarse a otros fines y que, en el caso de la extorsión, terminan en manos de quienes realizan los cobros ilegales.

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“Es dinero que sale de los bolsillos de trabajadores, comerciantes, empresarios y productores, pero que no llega a las finanzas públicas ni se convierte en escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura o programas sociales”, dijo.

Pide investigar redes de protección

Ante esta situación, el diputado también ha pleanteado que la estrategia contra la extorsión incluya investigaciones sobre posibles redes de protección, corrupción o tolerancia institucional.

Ante ello, llamó a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y continuar con el Acuerdo Nacional contra la Extorsión impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

También pidió investigar cualquier indicio de participación o protección por parte de autoridades locales, integrantes de cuerpos de seguridad o actores del sistema de justicia.

“Cuando existan indicios de protección política, participación de autoridades locales, integrantes de cuerpos de seguridad o actores del sistema de justicia, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias”, expresó.

Inteligencia financiera y denuncia anónima

Ante el bajo nivel de denuncias, Ramírez Cuéllar propuso además fortalecer los mecanismos de denuncia anónima y protección para las víctimas.

También planteó utilizar inteligencia financiera, dar seguimiento a cuentas y comunicaciones e identificar patrones territoriales que permitan ubicar las zonas donde se concentra la extorsión.

El objetivo, aseguró, es que el combate al delito no se limite a detener a quienes realizan directamente los cobros, sino que permita identificar y desarticular las estructuras que obtienen recursos mediante la extorsión.

El legislador insistió así en que el problema debe convertirse en una prioridad nacional debido a sus efectos sobre las familias, empresas y productores.

“Enfrentar este delito debe convertirse en una prioridad nacional”, apuntó.

La extorsión ha alcanzado cifras históricas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, esto pese a que desde 6 de julio se cumplió un año desde que el gobierno de la presidenta Sheinbaum puso en marcha Estrategia Nacional contra la Extorsión como un esfuerzo para disminuir el delito.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre junio de 2025 (previo al arranque de la estrategia) y mayo de 2026, el delito tuvo una reducción de 2%, al pasar de 972 víctimas a 962. Sin embargo en los meses de marzo y abril de 2026, la extorsión rebasó por primera vez la línea de las 1,000 víctimas en el país por mes.

Además, a nivel internacional, México se ubica entre los cinco países con más extorsión (junto a Libia, Colombia, Honduras y Somalia) y tiene una afectación de 900 millones de dólares anuales, de acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado , elaborado por un grupo de investigación con sede en Ginebra.

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