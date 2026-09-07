Ramírez Cuéllar pide considerar la extorsión como una amenaza económica

El legislador sostuvo además que este delito tiene un costo que podría alcanzar hasta 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

“En los hechos, la extorsión funciona como un impuesto criminal”, advirtió Ramírez Cuéllar a través de comunicado.

De acuerdo con cifras que el diputado atribuyó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante 2024 se estimaron alrededor de 5.7 millones de eventos de extorsión en México. Sin embargo, cerca de 97% de los casos no fue denunciado.

Para Ramírez Cuéllar, esta cifra evidencia uno de los principales problemas para combatir el delito: la mayoría de las extorsiones no llega al sistema de procuración de justicia, lo que limita las investigaciones y mantiene elevados los niveles de impunidad.

Extorsión impacta a empresas, campo y construcción

De acuerdo con el diputado Ramírez Cueller, el impacto económico de la extorsión va más allá de las pérdidas que enfrentan directamente las víctimas y es que los cobros ilegales también pueden incorporarse a los costos de operación de empresas y productores y, eventualmente, trasladarse a consumidores.

Cuando transportistas, contratistas, proveedores de materiales o empresas de construcción enfrentan cobros ilegales, esos costos pueden trasladarse a toda la cadena productiva. Es decir, la extorsión nos afecta a todos". Jesús Ramírez Cuéllar.





El fenómeno también alcanza al sector rural, de acuerdo con el legislador. En algunas regiones, productores enfrentan cobros relacionados con la comercialización de ganado, la venta de cabezas, el traslado de mercancías o la salida de granos y cosechas.