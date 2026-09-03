Más impuestos a cerveza y Maruchan: buscan recaudar 18,500 mdp, equivalente a 3 millones de pensiones del bienestar

La Comisión de Hacienda comenzó este miércoles el análisis de propuestas para el Paquete Económico 2027 y aunque Morena advirtió que no habrá más impuestos, sí respaldó la posible “actualización” de gravámenes para cuidar la salud de los mexicanos.



El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, estimó –de manera preliminar– que los ingresos en el caso de la actualización a productos procesados con alto contenido de sodio serían por 12,000 millones de pesos.

En tanto, al presentar el análisis del grupo de trabajo a la producción de destilados y otras bebidas alcohólicas, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Vanessa López Carrillo, explicó que los ingresos adicionales podrían ascender a 6,500 millones de pesos.

¿Para qué alcanza el monto de impuestos recaudado por cerveza y Maruchan?

La recaudación esperada por esos impuestos a cerveza y productos procesados con alto contenido de sodio que Morena empuja para 2027 significan poco con relación a los programas sociales del Bienestar, ya que ocupan cifras multimillonarias, pero ayudarían a resolver la escasez de recursos para financiar todo lo proyectado por el gobierno este año, faltante que, según la Secretaría de Hacienda, asciende a 170,306 millones de pesos en este tercer trimestre.

Los impuestos que se prevé recaudar por cerveza y Maruchan en 2027 fondearían hoy dos Secretarías y hasta oficina de la presidenta



Por ejemplo, aunque los 18,500 millones de pesos esperados por ambos gravámenes servirían para las pensiones de 3 millones de adultos mayores durante un bimestre.

O bien para al presupuesto que en este año ejercen en conjunto la Secretaría de Cultura (15,082 millones), y la Secretaría de las Mujeres (2,134 mdp), más la Oficina de la Presidencia de la República (800.4 mdp) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (153.1 mdp).