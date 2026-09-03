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Congreso

Más impuestos a cerveza y Maruchan: buscan recaudar 18,500 mdp, equivalente a 3 millones de pensiones del bienestar

De acuerdo con legisladores, el ajuste en cerveza permitiría obtener cerca de 6,500 mdp adicionales, mientras que la actualización a productos procesados con alto contenido de sodio daría 12, 000 mdp.
jue 03 septiembre 2026 08:37 PM
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De lado izquierdo un estand con sopas marucha y del lado izquierdo varias cervezas.
Diputados realizaron foros sobre productos alcohólicos y procesados y concluyeron que es necesario actualizar gravámenes por el daño que causan a la salud. (Fotos: Cuartoscuro)

El resultado de la “actualización” de impuestos a cervezas y productos con exceso de sodio prevista en el Paquete Económico 2027 sumaría recursos adicionales al erario por 18,500 millones de pesos, según un análisis de la Comisión de Hacienda, lo que alcanzaría para pagar aproximadamente un bimestre de la Pensión del Bienestar a cerca de 3 millones de adultos mayores.

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La Comisión de Hacienda comenzó este miércoles el análisis de propuestas para el Paquete Económico 2027 y aunque Morena advirtió que no habrá más impuestos, sí respaldó la posible “actualización” de gravámenes para cuidar la salud de los mexicanos.

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El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, estimó –de manera preliminar– que los ingresos en el caso de la actualización a productos procesados con alto contenido de sodio serían por 12,000 millones de pesos.

En tanto, al presentar el análisis del grupo de trabajo a la producción de destilados y otras bebidas alcohólicas, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Vanessa López Carrillo, explicó que los ingresos adicionales podrían ascender a 6,500 millones de pesos.

¿Para qué alcanza el monto de impuestos recaudado por cerveza y Maruchan?

La recaudación esperada por esos impuestos a cerveza y productos procesados con alto contenido de sodio que Morena empuja para 2027 significan poco con relación a los programas sociales del Bienestar, ya que ocupan cifras multimillonarias, pero ayudarían a resolver la escasez de recursos para financiar todo lo proyectado por el gobierno este año, faltante que, según la Secretaría de Hacienda, asciende a 170,306 millones de pesos en este tercer trimestre.

En la tabla se muestra que los impuestos a cerveza y Maruchan alcanzarían para fondear las Secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores.... y hasta oficina de la presidenta.
Los impuestos que se prevé recaudar por cerveza y Maruchan en 2027 fondearían hoy dos Secretarías y hasta oficina de la presidenta


Por ejemplo, aunque los 18,500 millones de pesos esperados por ambos gravámenes servirían para las pensiones de 3 millones de adultos mayores durante un bimestre.

O bien para al presupuesto que en este año ejercen en conjunto la Secretaría de Cultura (15,082 millones), y la Secretaría de las Mujeres (2,134 mdp), más la Oficina de la Presidencia de la República (800.4 mdp) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (153.1 mdp).

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Por ejemplo esos recursos representan lo mismo que hoy se gasta para rubros de prevención del delito en las entidades del país.

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Lo recaudado daría para financiar las “Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos”, consideradas en el Ramo 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Enfoque de Prevención del Delito), cuya asignación consolidada este año asciende a 18,448 millones de pesos.

Otra equivalencia de 18,500 millones de pesos que, se calcula, provendría de impuestos especiales a la cerveza y a alimentos de alta concentración de sodio es la se encuentra en el rubro de financiamiento del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, que tiene un presupuesto asignado de18,200 millones de pesos.

También puede cubrir el costo financiero de la inversión directa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en este ejercicio fiscal 2026, estimada en 18,582 millones de pesos.

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Esa cifra considera el pago de amortizaciones de inversión física, por13,090 millones de pesos y el costo financiero, de 5,491 millones de pesos destinados a los proyectos de inversión directa de la CFE.

¿Por qué hacer un ajuste?

El diputado Antonio Altamirano insistió que por ahora lo que se analiza es una propuesta “a checar” porque son temas "que afectan a la salud".

"Un tema que afecta a la salud es el tema de las bebidas alcohólicas, el tema del exceso de sodio. Entonces, como impuestos que afectan así como lo hicimos con las bebidas azucaradas, hay propuestas para revisar ese esquema”, justificó.

El legislador explicó que la necesidad del ajuste es porque la cerveza concentra más del 94% del mercado, mientras que el ajuste representaría aproximadamente entre 60 centavos y un peso dependiendo de la presentación.

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Por tanto, la diputada del PT explicó que actualmente existen alimentos –entre ellos algunas sopas instantáneas aderezos y productos procesados– que exceden los parámetros sanitarios y deben portar el sello de advertencia exceso de sodio.

El presidente de la Comisión de Hacienda insistió en que no hay decisión tomada, todavía. "Las propuestas sobre estos temas han sido formuladas únicamente por organizaciones, especialistas y sectores productivos que participaron en los diálogos previos", expuso el jueves 3 de septiembre.

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Paquete económico Cerveza Produccion de alimentos, Industria alimenticia, salud.alimentacion Secretaría de Salud

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