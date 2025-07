Extorsión en México alcanza su peor nivel en una década; Sheinbaum lanza estrategia nacional

Cuando Jimena salió del trabajo hacia su casa, Edith, su madre, recibió una llamada inquietante. Un hombre desconocido le dijo que secuestró a su hija, por lo que le exigió dinero supuestamente para liberarla.

La señora de 60 años no colgó ni llamó a su hija para verificar. Se atemorizó y rogó que no le hiciera daño. El tono del hombre era agresivo y con prisa: “¿Cuánto me pueden juntar? ¿40,000, 50,000?”.

El temor pronto generó llanto en la mujer, por lo que otro de sus hijos tomó el teléfono e intentó saber quién llamaba.