Así se mueve la extorsión en México: en 7 entidades se dispara el número de víctimas

La extorsión es un delito que se ha mantenido en ascenso desde la última década. En 2015, ese delito reportaba 6,223 víctimas en el país, sin embargo, el 2024 cerró con 10,240 y en 2025 (aún sin contabilizar diciembre) sumaban 9,725.

El 6 de julio, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presentó la estrategia nacional contra la extorsión que se compone de cinco ejes: detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, así como implementar una campaña de prevención nacional.

Las 18 entidades con repunte

El 53% de las entidades del país mostraron un incremento en las víctimas de extorsión. Aún sin las cifras de diciembre, siete entidades son las que registraron el mayor incremento: Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua,Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Yucatán.

En algunas entidades hubo un incremento de 1,100%, pero ello responde a que el número de víctimas pasó de una a 12. También está el caso de Yucatán, donde el aumento fue de 100% al pasar de una a dos víctimas.

Chiapas, Ciudad de México y Nayarit fueron las que mayor aumento porcentual presentan con 277, 231 y 160, respectivamente.En un segundo grupo están Chihuahua y Puebla con incrementos de 66 y 73%.

En números absolutos, Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato fueron las entidades con más víctimas de extorsión en el país. Un año antes, Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León encabezaban la lista.

El aumento real de la extorsión no se conoce con exactitud, debido a que es un delito con más de 90% de cifra negra.

“Es un delito que tiene más del 90% de cifra negra, que quiere decir que la gran mayoría de las personas que hemos sido víctimas de la extorsión no lo hemos ido a denunciar”, explica Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de la organización México Unido Contra la Delincuencia.