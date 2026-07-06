Estrategia contra la extorsión deja 1,468 detenidos, pero víctimas alcanzan cifras récord

En el país son miles las víctimas de pagos informales, entre ellos, limoneros, aguacateros, transportistas, tenderos, taxistas, empresarios. Casi nadie se salva.
“El crimen organizado también está en la extorsión. Tepito es una un gran ejemplo de esto porque ha habido muchos reportes de comerciantes que han alzado la voz respecto a que han estado siendo extorsionados por distintos grupos delictivos para cobro de piso o para pago de protección”, comenta la analista Daniela Osorio.
Por su parte, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, sostiene que pagar extorsión tiene un impacto directo en la economía.
“La consecuencia económica es directa. Cada negocio que deja de invertir por miedo pierde capacidad de crecimiento. Cada empresa que cierra por extorsión representa empleos que desaparecen, oportunidades que se frenan y comunidades que pierden dinamismo económico”, plantea en su artículo El alarmante progreso de la extorsión .
Hay casos de extorsión que han conmocionado a México como el de Irma Hernández, una maestra jubilada de Veracruz que fue asesinada por negarse a pagar su respectiva “cuota”, el de Bernardo Bravo, líder de limoneros Michoacán, quien en repetidas ocasiones denunció la extorsión o el de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, quien afirmó: “estamos rodeados de grupos criminales dedicados a la extorsión y al asesinato”.
Agrupaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, y La Familia Michoacana están entre las que se dedican a la extorsión para diversificar sus fuentes de ingreso y a nivel local hay otras más como La Unión Tepito, Los Viagra y Los Ardillos.
Detenciones no contienen fenómeno
El secretario de Seguridad Pública informó el pasado 16 de junio que a raíz de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en el país se han detenido a 1,468 extorsionadores.
Entre los detenidos destacan Ernesto Rafael "N", alias "Sierra 1”, relacionado con el homicidio de un productor de mezcal en Morelia; Óscar "N", identificado como jefe operativo de los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán; Carlos Alejandro “N”, alias “Botox”, presunto principal extorsionador de productores limoneros en Michoacán; Cirilo “N”, alias “El Capi”, y Servando “N”, integrantes del grupo delictivo "Los Viagras", entre otros.
Asael Nuche González, vocero e Investigador de la organización Causa en Común, explica que esas detenciones no tienen impacto para contener el delito.