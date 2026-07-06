Estrategia contra la extorsión deja 1,468 detenidos, pero víctimas alcanzan cifras récord

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre junio de 2025 (previo al arranque de la estrategia) y mayo de 2026 (último dato disponible), el delito tuvo una reducción de 2%, al pasar de 972 víctimas a 962.

Sin embargo en los meses de marzo y abril de 2026, la extorsión rebasó por primera vez la línea de las 1,000 víctimas en el país por mes.

“¿Realmente está funcionando la estrategia de contra la extorsión? Los datos de las víctimas nos dirían que no. En los primeros 19 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron 14,448 víctimas, mientras que en el mismo periodo de la presidenta Sheinbaum van 18,554”, plantea Daniela Osorio, analista de datos de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Un delito imparable

En el gobierno del entonces Andrés Manuel López Obrador la extorsión comenzó a incrementarse e incluso marcó récord en víctimas.

Cuando el morenista asumió la presidencia de la República en 2018, en el país se registraban 6,895 víctimas, sin embargo, cuando su sexenio concluyó se reportaron 10,240 y hubo años como 2022 cuando el delito llegó a 11,039.

Con el cambio de gobierno, la tendencia del delito se mantuvo, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar una estrategia para contenerlo.

“Es el delito que está creciendo, el que no hemos podido disminuir. Entonces, van disminuyendo homicidios, los delitos de alto impacto, y estamos trabajando para que sea más acelerada esta disminución”, dijo la mandataria el 7 de julio, un día después de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó la estrategia.