Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum y gobernadores pactan trabajo conjunto para frenar extorsiones

Durante el Consejo Nacional de Seguridad, autoridades federales acordaron con los gobernadores homologar la legislación para unificar procesos de denuncia, investigación y persecución de la extorsión.
jue 11 diciembre 2025 02:58 PM
sheinbaum-pide-gobernadores-extorsion.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los gobernadores trabajar juntos contra la extorsión. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México trabajar juntos contra la extorsión, un delito que sigue al alza en el país.

“Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos, juntos hemos reducido el robo a vehículo con violencia, el robo habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía. Creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria podemos decir que ‘juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión’”, planteó la presidenta durante la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en Palacio Nacional.

Publicidad

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión subió 23% entre enero y octubre de 2025 respecto al mismo periodo de 2019 (el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador).

Este jueves, la presidenta reconoció que uno de los retos más relevantes en materia de seguridad para su gobierno es la extorsión. Para ello, en el Legislativo ya se aprobó una ley para prevenir, investigar y sancionar con hasta 42 años de cárcel la extorsión.

“Creo que uno de los grandes retos es avanzar más en la erradicación de la extorsión, por eso esta modificación que hubo en la Constitución, las leyes o la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados”, destacó.

Te puede interesar:

Seguridad Limoneros Michoacán
presidencia

Sheinbaum envía reformas contra extorsión: eleva sanciones y se persigue de oficio

La presidenta explicó que con esas modificaciones, la extorsión se investigará de oficio y tendrá mayores sanciones.

“Necesitamos intervenir todos de manera coordinada para poderlo atender, creo que este es el principal reto y desde mi perspectiva es lo que nos está afectando en la percepción porque si uno ve la victimización en el delito, es lo que en distintos lugares a la gente reporta no como delito que se presenta en la en las fiscalías, sino como denuncia ante el INEGI”, destacó.

En el Consejo Nacional de Seguridad Pública se presentó un acuerdo para armonizar las leyes en materia de extorsión, así como la creación de áreas especializadas en las fiscalías, y en el caso donde que ya las hay, su fortalecimiento.

También se propuso la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de la extorsión.

Publicidad

Estrategia está dando resultados

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia de seguridad pública está dando resultados.

“En estos primeros 14 meses del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Estrategia Nacional de Seguridad basada en cuatro ejes, ha dado resultados gracias a la coordinación estrecha entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y los gobiernos estatales”, señaló.

Entre los resultados que se han obtenido, destacó 38,700 personas detenidas por delitos de alto impacto, más de 20,000 armas de fuego aseguradas y más de 311 toneladas de droga decomisadas, así como . 1,760 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados.

“Estos avances han contribuido a una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos en el país, lo que se traduce también en 32 homicidios menos cada día”, planteó.

Conoce más:

marcela-figueroa-extorsion.jpeg
presidencia

Extorsión no cede y sube 25% en primeros meses de Sheinbaum pese a estrategia

Sobre la extorsión, reconoció que es uno de los delitos que más preocupa a la población, sin embargo, la estrategia contra ese delito está dando resultados.

“Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han recibido más de 102,800 llamadas en el número único de denuncia 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República”, indicó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Seguridad pública SSP

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad