Sheinbaum y gobernadores pactan trabajo conjunto para frenar extorsiones

Estrategia está dando resultados
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia de seguridad pública está dando resultados.
“En estos primeros 14 meses del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Estrategia Nacional de Seguridad basada en cuatro ejes, ha dado resultados gracias a la coordinación estrecha entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y los gobiernos estatales”, señaló.
Entre los resultados que se han obtenido, destacó 38,700 personas detenidas por delitos de alto impacto, más de 20,000 armas de fuego aseguradas y más de 311 toneladas de droga decomisadas, así como . 1,760 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados.
“Estos avances han contribuido a una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos en el país, lo que se traduce también en 32 homicidios menos cada día”, planteó.
Sobre la extorsión, reconoció que es uno de los delitos que más preocupa a la población, sin embargo, la estrategia contra ese delito está dando resultados.
“Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han recibido más de 102,800 llamadas en el número único de denuncia 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República”, indicó.