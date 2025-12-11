Sheinbaum y gobernadores pactan trabajo conjunto para frenar extorsiones

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión subió 23% entre enero y octubre de 2025 respecto al mismo periodo de 2019 (el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador).

Este jueves, la presidenta reconoció que uno de los retos más relevantes en materia de seguridad para su gobierno es la extorsión. Para ello, en el Legislativo ya se aprobó una ley para prevenir, investigar y sancionar con hasta 42 años de cárcel la extorsión.

“Creo que uno de los grandes retos es avanzar más en la erradicación de la extorsión, por eso esta modificación que hubo en la Constitución, las leyes o la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados”, destacó.

La presidenta explicó que con esas modificaciones, la extorsión se investigará de oficio y tendrá mayores sanciones.

“Necesitamos intervenir todos de manera coordinada para poderlo atender, creo que este es el principal reto y desde mi perspectiva es lo que nos está afectando en la percepción porque si uno ve la victimización en el delito, es lo que en distintos lugares a la gente reporta no como delito que se presenta en la en las fiscalías, sino como denuncia ante el INEGI”, destacó.

En el Consejo Nacional de Seguridad Pública se presentó un acuerdo para armonizar las leyes en materia de extorsión, así como la creación de áreas especializadas en las fiscalías, y en el caso donde que ya las hay, su fortalecimiento.

También se propuso la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de la extorsión.