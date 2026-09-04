Morena enfría impuesto a cerveza y Maruchan y anticipa "esquemas novedosos" en Paquete Económico 2027

“Deben de revisarse cuidadosamente los impactos y lo que repercutiría esta medida que, repito, no sabemos si venga en la ley de ingresos porque eso solo lo hace el Ejecutivo", aseguró sobre la propuesta para modificar los gravámenes a la cerveza y productos con alto contenido en sodio.



El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazó que las conclusiones del grupo técnico que analizó la viabilidad del ajuste representen una decisión del partido y afirmó que el Paquete Económico no incluirá incrementos de impuestos ni aumentos de tasas.

“Todavía no hay ninguna decisión tomada ni en alcohol y tampoco en comida chatarra o alimentos con alto contenido de sodio”, afirmó.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Carol Antonio Altamirano, insistió que la propuesta es parte de las conclusiones de análisis, pero no es un decisión tomada; aunque adelantó la viabilidad de revisar el esquema fiscal para las bebidas alcohólicas.

¿De dónde salió la propuesta de ajustar el impuesto a la cerveza y Maruchan?

En medio de las discusiones rumbo al Paquete Económico 2027, legisladores plantear modificar impuestos a productos considerados con impacto para la salud, entre ellos alimentos con alto contenido de sodio y bebidas alcohólicas.

Desde organizaciones de la sociedad civil, como El poder del Consumidor y Fundar, han llamado a elevar el IEPS a estos alimentos no básicos de 8% a 20% de forma gradual con el objetivo de estar actualizados a los estándares internacionales y por el impacto que tienen en la salud.

De acuerdo con la OMS, la evidencia sugiere que los impuestos a productos ultraprocesados pueden reducir la compra y su consumo, así como incrementar la recaudación tributaria.