Aún no hay nada escrito sobre un eventual ajuste al impuesto a la cerveza y a las sopas instantáneas para 2027. Hasta este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha presentado una propuesta formal, mientras el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que “no hay nada” concreto y pidió esperar la presentación del Paquete Económico .
Morena enfría impuesto a cerveza y Maruchan y anticipa "esquemas novedosos" en Paquete Económico 2027
“Deben de revisarse cuidadosamente los impactos y lo que repercutiría esta medida que, repito, no sabemos si venga en la ley de ingresos porque eso solo lo hace el Ejecutivo", aseguró sobre la propuesta para modificar los gravámenes a la cerveza y productos con alto contenido en sodio.
El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazó que las conclusiones del grupo técnico que analizó la viabilidad del ajuste representen una decisión del partido y afirmó que el Paquete Económico no incluirá incrementos de impuestos ni aumentos de tasas.
“Todavía no hay ninguna decisión tomada ni en alcohol y tampoco en comida chatarra o alimentos con alto contenido de sodio”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Carol Antonio Altamirano, insistió que la propuesta es parte de las conclusiones de análisis, pero no es un decisión tomada; aunque adelantó la viabilidad de revisar el esquema fiscal para las bebidas alcohólicas.
¿De dónde salió la propuesta de ajustar el impuesto a la cerveza y Maruchan?
En medio de las discusiones rumbo al Paquete Económico 2027, legisladores plantear modificar impuestos a productos considerados con impacto para la salud, entre ellos alimentos con alto contenido de sodio y bebidas alcohólicas.
Desde organizaciones de la sociedad civil, como El poder del Consumidor y Fundar, han llamado a elevar el IEPS a estos alimentos no básicos de 8% a 20% de forma gradual con el objetivo de estar actualizados a los estándares internacionales y por el impacto que tienen en la salud.
De acuerdo con la OMS, la evidencia sugiere que los impuestos a productos ultraprocesados pueden reducir la compra y su consumo, así como incrementar la recaudación tributaria.
Durante las mesas de análisis de los diputados del Paquete Económico, los legisladores plantearon la posibilidad del ajuste e, incluso, estimaron ingresos adicionales al erario por 18,500 mdp .
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Vanessa López Carrillo, planteó el impuesto a la cerveza y se pronunció a favor del impuesto a productos procesados con exceso de sodio.
Sobre el impuesto a la cerveza, dijo que la recomendación era establecer un mecanismo específico de protección para las denominaciones de origen en términos prácticos y un ajuste representaría aproximadamente entre 60 centavos y un peso por cerveza.
En tanto que de los productos de sodio, asociados con la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, era "incongruente que la política fiscal no considere esa externalidad" por lo que la conclusión era analizar un gravamen.
Ese día, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó instalar un equipo técnico para analizar los temas sobre Ley de Ingresos en los que sí haya consenso y recibir informes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda sobre las consecuencias del impuesto a bebidas azucaradas avaladas para 2026 para una eventual toma de decisiones sobre las cervezas.
"La idea es saber con base en evidencias si se están cumpliendo los objetivos y constatar la eficacia de las medidas antes de tomar una decisión”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda.
La postura del partido dio un vuelco este jueves, luego de que los diputados morenistas afirmaron que no era una decisión tomada y se tenía que esperar a la presentación del Paquete Económico, aunque adelantaron que podría haber otros mecanismos de recaudación.
¿Nuevos esquemas novedosos?
El diputado Ricardo Monreal reconoció que existe una fuerte presión de gasto y adelantó que Hacienda presentará “esquemas novedosos” para fortalecer los ingresos sin afectar al gasto popular.
"Obviamente el destinar más recursos a la política social con el mismo ingreso pues no es posible porque no hay ingresos que cubran esos gastos inversiones incluso en otras materias y rubros", afirmó.
Seguramente Hacienda nos planteará esquemas novedosos para resolver o para atender estos problemas económicos provocados por los ingresos frente a los egresos de la Federación,
Actualmente el Gobierno Federal ejerce 1.3 billones de pesos en gasto social que se distribuye a 42.9 millones de beneficiarios a través de distintos programas sociales.
El gasto en la política social del gobierno representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y concentra el mayor rubro en los programas del Bienestar, entre ellos la Pensión de Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa y las becas para educación básica, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.