Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados iniciativa en contra de la extorsión

En su propuesta, la presidencia reconoce que, aunque disminuyeron otro tipo de delitos, la extorsión creció a 20.8 casos diarios de 2019 a 2024, hay disparidad de definiciones y penas en las 32 entidades, además indefinición de competencias entre la federación y los estados.

Por eso, ahora se propone un tipo penal único: incurrirá en el delito de extorsión quien “obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”.

El castigo homologado que se propone es de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en este año equivale a una multa que va de los 11,314 a los 56,570 pesos.

Se propone crear el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (Centro), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como vínculo con la ciudadanía, “así como garantizar la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias presentadas, a través del número único 089, para atender todas las cuestiones relacionadas con el delito de extorsión”.

Ese Centro se coordinará con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica, “herramienta indispensable para identificar patrones delictivos, prevenir que más personas caigan en engaños y dar soporte a las investigaciones ministerial”.

En materia de investigación se propone la utilización de las unidades especializadas en contra del secuestro para atender de forma directa los casos de extorsión.

“Esta decisión refleja un principio de economía institucional: no crear estructuras paralelas, sino fortalecer las ya existentes con nuevas atribuciones”.

Se propone mayor control en centros penitenciarios para evitar que operen desde ahí y se plantea que la Federación realice la investigación, persecución y sanción del delito, pero "no les resta responsabilidad ni obligaciones a las entidades”.

En casos de ese delito la policía actuará bajo mando y conducción del ministerio público, con apoyo de personal pericial especializado y con acceso a mecanismos de inteligencia, así como a técnicas de investigación bajo control judicial, como la intervención de comunicaciones o la revisión de información bancaria.