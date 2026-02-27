El gobierno refrenda apoyo a los CENDIS del PT para 2026, en vísperas de reforma electoral

En algunos de ellos hay señalamientos de irregularidades, el cobro de servicios que el gobierno financia con servicios, nómina e inmuebles o bien, ejercicio opaco de recursos.

El lunes próximo la presidenta remitirá su iniciativa de reforma electoral, que incluye recorte al financiamiento de los partidos y reducción de legisladores de representación proporcional, medidas que el PT y el Partido Verde (PVEM), han rechazado y generarían un golpe a las finanzas de esas fuerzas políticas aliadas de Morena.

Hasta ahora el PVEM ha sido claro en su rechazo a que una reforma incluya ambas decisiones y el PT, que en el último año se ha distanciado de algunas posturas legislativas de Morena y lo ha criticado abiertamente, ha guardado silencio durante al menos dos semanas en que el gobierno federal intensificó sus esfuerzos para lograr respaldo a la iniciativa presidencial.

En ese marco, el 24 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos de Operación del Programa Presupuestario U312 Expansión de la Educación Inicial (PEEI) para 2026, por el que se determinan los apoyos a cuatro rubros: Centros de Atención Infantil (CAI) Federalizados, la Estrategia de Visitas a Hogares, Centros Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) y CENDI.

De acuerdo con la publicación, ese programa atendió en 2025 a 63,064 niñas y niños. Sin embargo, del total de los Centros (CAI, CCAPI y CENDI) que son 437, es a través de la modalidad “voluntaria” que una parte de ellos, vinculados al PT, reciben recursos estimados en 496 millones de pesos, que ejercen fuera de la administración de la SEP.

Estos 88 CENDIS “en proceso de regularización con apoyo voluntario” y vinculados al PT se encuentran en por lo menos los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora y Zacatecas, en donde se paga con recursos federales la nómina de los voluntarios, y además mantenimiento, equipamiento y otros apoyos.

La administración de recursos y la operación de esos centros estuvo bajo investigación en 2017 por presunto lavado de dinero por 100 millones de pesos, indagatoria emprendida por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), pero que se suspendió en 2018, al triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, postulado por Morena, Encuentro Social (PES) y PT.

Por esos hechos estuvo señalada María Guadalupe Rodríguez Martínez, directora General de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular "Tierra y Libertad", hoy diputada de Nuevo León y quien es esposa de Alberto Anaya, líder nacional del PT y también de esa asociación civil.

Además en algunas entidades existen denuncias que vinculan al PT con irregularidades en la operación de esos CENDIS por pagos a personas ajenas, y ausencia de trabajos de mantenimiento y pago de servicios para los cuales hay recursos públicos.

Es el caso de Baja California, en donde en 2022 se acusó penalmente a María Mercedes Maciel Ortiz, integrante de la Coordinadora Nacional del PT y exdirectora general de CENDI, según la carpeta de investigación LPZ/6251/2022/NUC, en la que se incluyó a toda la estructura de los CENDIS del estado.

En diciembre de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa al PT por 119.8 millones de pesos, por la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por triangulación de recursos públicos que eran para CENDIS uy se fueron a las cuentas bancarias de líderes petistas.

“Se tiene certeza de la triangulación de recursos entre un ente prohibido y miembros del PT. Esto, pues durante el periodo del 2015 al 2017 la directora general de los CENDI le hizo diversos depósitos a un directivo del PT que dan un total de, aproximadamente, 60 millones de pesos. A su vez, ese directivo depositó esos recursos en la cuenta de otra persona vinculada al PT”, determinaron por unanimidad los magistrados.

También la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado opacidad y montos pendientes por comprobar -lo que sin embargo no ha ameritado medidas legales- en la revisión a las cuentas públicas de 2017 y 2022, cuando menos, aunque una parte de las observaciones las ha considerado “solventadas”.