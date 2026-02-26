Publicidad

Congreso

Personajes cercanos a partidos se apuntan para encabezar ASF; Colmenares busca reelección

Los aspirantes son hasta ahora 37, y el plazo de registro vence a la medianoche del sábado 28 de febrero.
jue 26 febrero 2026 07:29 PM
Tercera Entrega Cuenta Pública
David Colmenares se registró al proceso durante la tarde de este jueves 26 de febrero. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

El proceso de relevo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue su curso, con el registro, hasta ahora, de 37 aspirantes, una parte de ellos con vínculos cercanos a los partidos políticos.

Hasta ahora se han apuntado 10 mujeres y 25 hombres; contadores, abogados y especialistas anticorrupción dominan los registros en el proceso que prevé concluir el 11 de marzo próximo para sustituir al actual titular, David Colmenares, quien se anotó hoy para competir y eventualmente reelegirse.

El actual auditor Colmenares concluye su función el 15 de marzo y el o la próxima persona responsable deberá asumir por un periodo de ocho años, hasta 2034.

La ASF es el órgano técnico especializado responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, las entidades, municipios, órganos autónomos y cualquier ente o persona que ejerza recursos federales.

Por esa relevancia, al emitirse la convocatoria a relevo, los partidos de oposición plantearon la necesidad de que quien esté al frente sea una persona autónoma y no afín a la fuerza mayoritaria en turno.

Los aspirantes son hasta ahora 37, y el plazo de registro vence a la medianoche del sábado 28. Aun se esperan otros perfiles, entre ellos probablemente quien encabeza el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, Gerardo Lozano Dubernard, exauditor de la ASF .

Hasta ahora, algunas de las personas registradas son:

La aún fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja. Abogada cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues en su calidad de contadora mayor de hacienda del entonces Distrito Federal y luego titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México fue la vigilante de su ejercicio financiero cuando fue jefe de gobierno.

López Obrador la propuso en el cargo que hoy ocupa y la ratificó el exfiscal Alejandro Gertz en 2019. La exdiputada federal del PAN María Elena Pérez Jaén la denunció penalmente en 2024 por mantener “congeladas” cientos de denuncia presentadas por ella por presunta corrupción el sexenio pasado.

Se anotó también Ramón Santos Navarro, contador y abogado, quien presentó su renuncia al cargo de auditor general de Veracruz el pasado 20 de febrero, para anotarse en el proceso para la ASF.

La gobernadora Rocío Nahle, de Morena, le agradeció su trabajo.

Otra cercana a Morena y de la misma entidad es Delia González Cobos, actual auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, designada por el Congreso local para el periodo 2019-2026, es decir todo el gobierno del exmandatario Cuitláhuac García.

De 2015 a 2018 fungió como representante de Morena ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, es decir durante la campaña del exgobernador.

Se anotó además Alejandro Reynoso Gil, actual auditor general de Nuevo León (su periodo es hasta 2034) y exsecretario del ayuntamiento de San Nicolás durante la administración del entonces alcalde panista Zeferino Salgado, por lo que es identificado como cercano a Acción Nacional (PAN).

Reynoso Gil era encargado de despacho de la Auditoría Estatal desde 2023 y fue ratificado en junio de 2024 por un periodo de ocho años, hasta 2034, por la mayoría de votos del Congreso local (panistas y priístas) con el rechazo de Movimiento Ciudadano, que gobierna el estado.

Otra persona registrada es Juan José Serrano, abogado y excontralor General del Gobierno de la Ciudad de México en el sexenio de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y exmandataria capitalina.

También se registró Natalia Téllez Torres Orozco, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exmagistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y exsubprocuradora Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda.

Desde ese último encargo fue la responsable de representar a la SHCP ante los tribunales de la República Mexicana en controversias fiscales, por lo que es cercana a Raquel Buenrostro, en ese entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hoy titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Se apuntó también el ex director del Proyecto Metro Marco Antonio Ciriaco Arroyo; en 2014 fue designado por el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para hacerse cargo de manera provisional y le tocó desahogar parte de las investigaciones entorno a irregularidades en la Línea 12 del Metro; antes fue parte de la Contraloría local.

Otro contendiente es Emilio Barriga Delgado, exauditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF, quien renunció en octubre de 2025, aunque a diferencia de otros exauditores no salió en medio de conflictos con el actual titular David Colmenares y de hecho es considerado parte de su equipo.

Durante su gestión se presentaron las primeras auditorías con “cero observaciones” en los estados del país, lo que ha sido criticado. Fue Tesorero del Gobierno de la Ciudad de México durante ocho años, desde 2011 hasta junio de 2018 por lo que trabajó en las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

Otros perfiles que han tenido sus diferencias con algunos partidos. Es el caso de Silvia Alejandra Pineda Prado, quien apenas en agosto de 2025 fue electa al frente de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) en la Comisión de Vigilancia del Congreso de Sinaloa para un nuevo periodo de cuatro años, pero en octubre comenzó a ser presionada para renunciar, según denunció ella misma.

El 26 de noviembre pasado acusó que se le dejó de pagar y tenía presiones para forzar su renuncia y atribuyó la presión a la mayoría de Morena en el Congreso local, debido a nuevos lineamientos de auditoria y control a recursos generados por obra publica estatal y municipal; tras el escándalo se suspendió sesión donde sería removida.

Otros han buscado otras posiciones: Elizabeth Barba Villafán, contadora pública y abogada, quien en 2007 buscó ser consejera del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). En esta y en esa ocasión fue la primera en anotarse.

Roberto Bonifacio Mazón García, abogado, hace seis años fue candidato a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

También está el caso de Víctor Hugo Betanzos Betanzos contador público y Director General Adjunto de Operación Regional, de la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP). En 2020 compitió por la titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Daniel Perdomo Rodríguez es contador con maestría en Hacienda Pública y tiene experiencia en el ayuntamiento de San José del Rincón, donde fue coordinador de administración y de 2016 a 2017 y el el ayuntamiento de Almoloya de Juárez donde fue contralor municipal de 2002 a enero de 2003; antes Calimaya fue subtesorero de 2006 a 2009.

Luis Miguel Martínez Anzures es actual presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Publica (INAP).

José Antonio Neri Ceja es auditor 1 en la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad Transmisión.

Entre los aspirantes está también Saúl Zamudio García, quien es auditor en el órgano de Fiscalización Superior de Hidalgo.

Hay candidatos cuya trayectoria es desconocida, entre otros Amado Cruz Reyes, Miguel Ángel Ramírez Mandujano y José Alfredo Villarreal García.

Muna Buchahin, exdirectora forense de la Auditoría Superior que investigó la Estafa Maestra, también se apuntó.

Recientemente denunció una persecución política en su contra después de que presuntamente se le señalara por desvío de recursos.

Fue la Unidad de Control de la ASF la que reactivó el expediente. Ella acusa que la quieren quitar del camino.

