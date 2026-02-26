Personajes cercanos a partidos se apuntan para encabezar ASF; Colmenares busca reelección

El actual auditor Colmenares concluye su función el 15 de marzo y el o la próxima persona responsable deberá asumir por un periodo de ocho años, hasta 2034.

La ASF es el órgano técnico especializado responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, las entidades, municipios, órganos autónomos y cualquier ente o persona que ejerza recursos federales.

Por esa relevancia, al emitirse la convocatoria a relevo, los partidos de oposición plantearon la necesidad de que quien esté al frente sea una persona autónoma y no afín a la fuerza mayoritaria en turno.

Los aspirantes son hasta ahora 37, y el plazo de registro vence a la medianoche del sábado 28. Aun se esperan otros perfiles, entre ellos probablemente quien encabeza el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, Gerardo Lozano Dubernard, exauditor de la ASF .

Hasta ahora, algunas de las personas registradas son:

La aún fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja. Abogada cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues en su calidad de contadora mayor de hacienda del entonces Distrito Federal y luego titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México fue la vigilante de su ejercicio financiero cuando fue jefe de gobierno.

López Obrador la propuso en el cargo que hoy ocupa y la ratificó el exfiscal Alejandro Gertz en 2019. La exdiputada federal del PAN María Elena Pérez Jaén la denunció penalmente en 2024 por mantener “congeladas” cientos de denuncia presentadas por ella por presunta corrupción el sexenio pasado.

Se anotó también Ramón Santos Navarro, contador y abogado, quien presentó su renuncia al cargo de auditor general de Veracruz el pasado 20 de febrero, para anotarse en el proceso para la ASF.

La gobernadora Rocío Nahle, de Morena, le agradeció su trabajo.

Otra cercana a Morena y de la misma entidad es Delia González Cobos, actual auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, designada por el Congreso local para el periodo 2019-2026, es decir todo el gobierno del exmandatario Cuitláhuac García.

De 2015 a 2018 fungió como representante de Morena ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, es decir durante la campaña del exgobernador.

Se anotó además Alejandro Reynoso Gil, actual auditor general de Nuevo León (su periodo es hasta 2034) y exsecretario del ayuntamiento de San Nicolás durante la administración del entonces alcalde panista Zeferino Salgado, por lo que es identificado como cercano a Acción Nacional (PAN).

Reynoso Gil era encargado de despacho de la Auditoría Estatal desde 2023 y fue ratificado en junio de 2024 por un periodo de ocho años, hasta 2034, por la mayoría de votos del Congreso local (panistas y priístas) con el rechazo de Movimiento Ciudadano, que gobierna el estado.

Otra persona registrada es Juan José Serrano, abogado y excontralor General del Gobierno de la Ciudad de México en el sexenio de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y exmandataria capitalina.

También se registró Natalia Téllez Torres Orozco, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exmagistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y exsubprocuradora Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda.

Desde ese último encargo fue la responsable de representar a la SHCP ante los tribunales de la República Mexicana en controversias fiscales, por lo que es cercana a Raquel Buenrostro, en ese entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hoy titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.