La división por la Ley de Aguas
El 3 de diciembre en la aprobación de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, aunque en menor medida, el PT volvió a dividirse.
En este caso, en lo general hubo tres votos en contra, tres abstenciones y tres se ausentaron, mientras que en lo particular cinco no estuvieron en la votación, hubo un voto en contra y una abstención.
Durante la dictaminación, el diputado petista Fernando García criticó la iniciativa nacida en un escritorio de la Ciudad de México, sin atender la realidad del campo: “¡Es una vergüenza!”, dijo.
“Si una iniciativa que se manda y se le hacen muchas modificaciones y se aceptan, quiere decir que esa iniciativa venía mal. Reconocido. Venía mal. (...) Mañana vamos a estar allá en los campos y allá lo van a reclamar”, dijo García, quien votó en contra de una postura de Morena en siete años, por primera vez.
En contra, en vapeadores y extorsión
El 9 de diciembre se aprobaron reformas a la Ley de Salud para penalizar hasta con ocho años de prisión la producción y distribución de vapeadores, pero el PT sumado a la oposición, cuestionó la criminalización a consumidores.
La diputada del PT Margarita García amagó: “si esa reserva no es acorde a lo que nosotros pedimos también por el bien de México, lo dije claro, vamos a votar en contra. No vamos a permitir que esa reserva no se lleve a cabo porque nunca vamos a hacerle daño a México”.
El coordinador morenista, Ricardo Monreal, subió a presentar las reservas pero estos no dejaron conforme al PT, y al final, votaron en contra, junto con la oposición.
Las reservas se aprobaron con 292 votos a favor y se emitieron 163 votos en contra, entre esos, 32 fueron del PT, bancada que sólo dio 13 votos en pro.
El 28 de octubre se votó una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión y en la votación particular, el bloque de Morena y aliados se partió de nuevo, pues una morenista y nueve petistas votaron en contra, por no aumentar a 20 años de cárcel la pena a extorsionadores.
Junto con la oposición, el PT alertó que la pena mínima homologada de seis años de prisión abría la posibilidad de liberación de unas 600 personas sentenciadas por extorsión en seis entidades donde los años de cárcel eran de siete años o más. Esto quedó luego desactivado con correcciones en el Senado.
Ven erróneo incremento en aranceles
El 9 de diciembre se aprobó la propuesta presidencial de cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para aumentar el cobro de aranceles a 1,463 artículos: juguetes, textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, cosméticos, autopartes, entre otros.
Pero entre los países afectados están los que no tienen acuerdos comerciales con México, entre ellos China, con el cual el PT sostiene una añeja relación como nación de izquierda.
La reforma recibió 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones que unificaron al PRI, PAN y PT.
En la tribuna, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, cuestionó que en un escenario internacional de dos bloques comerciales se concentre aún más el comercio con Estados Unidos, por lo que planteó diversificar.
“El PT irá en abstención por estos motivos. Un incremento abrupto en los aranceles, especialmente a bienes intermedios, puede, en el corto plazo, generar presiones inflacionarias”, alertó.
Los petistas se abstuvieron aunque Monreal clamó por su voto al recordar que todos los de la “Cuarta Transformación” le deben su cargo a la presidenta Sheinbaum.
“Quizás, sin ella, no estaríamos aquí ocupando esa curul”, dijo Monreal al solicitar correspondencia, pero el PT no hizo caso.