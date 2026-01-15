Publicidad

Congreso

Sin aval de PT y Verde, podría suspenderse Reforma Electoral, dice Monreal

El Partido del Trabajo y el Partido Verde ya han mostrado inconformidades respecto a lo que podría venir en la Reforma Electoral.
jue 15 enero 2026 05:13 PM
El líder de Morena, Ricardo Monreal, advierte que la reforma electoral podría cancelarse, sin consenso con aliados.
El líder de Morena, Ricardo Monreal, advierte que la Reforma Electoral no avanzaría sin aliados. (Foto: Cámara de Diputados)

Sin apoyo de los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), existe la posibilidad de que ni siquiera se presente una iniciativa de Reforma Electoral que implique cambios constitucionales, pues no prosperarían, reconoció el coordinador de los diputados federales morenistas, Ricardo Monreal.

El legislador incluso admitió que hay posibilidad de fractura con los aliados, por lo que ante lo que viene debe prevalecer la cohesión. “Es una ruta compleja, yo creo que es una ruta complicada y que yo prefiero mantener la unidad de la coalición, frente a cualquier otra circunstancia”, dijo.

El miércoles 14 de enero, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum las conclusiones de sus trabajos de recepción de propuestas en torno a los posibles cambios al sistema político y electoral del país.

Monreal, líder de los diputados morenistas, insistió en que no hay iniciativas ni propuestas consensuadas, sino planteamientos que de concretarse implicarían 12 cambios a la Constitución.

En algunos casos, por ejemplo, entorno a la reducción de legisladores, lo que hay son incluso escenarios.

Se trata de un documento de planteamientos que fueron recibidos, no es iniciativa, por lo que hoy “lo que hay es la nada jurídica”, dijo.

Una de las propuestas dice que mantengan 500 diputados pero que se modifique la forma de elección de los plurinominales, que sea una lista directa de elección de los 200 de representación proporcional, y que no sean los partidos los que pongan el orden de la lista de pluris.

“Esa es una posibilidad (…) Otro escenario es el de 300-100 (diputados), 300 de mayoría, 100 de representación proporcional con esta fórmula de elección también de elección de los plurinominales, no de listas como actualmente se tiene. E incluso otro escenario de 200-200” la mitad de mayoría y la mitad plurinominales'', expuso Monreal.

En conferencia de prensa, Monreal insistió que “no se tiene hasta ayer y hasta ahora una definición, simplemente fue una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán a ser consultados los aliados, en primer lugar, PT y Verde, porque todas ellas estas reformas implican reforma constitucional”.

Aclaró que ninguno de los diputados ni él como líder de la bancada negociará con los aliados, sino que la Comisión Presidencial, en la que está la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es la que establecerá los contactos con PT y PVEM.

En riesgo la unidad de la 4T por Reforma Electoral

A principios de semana, Monreal dijo que buscaría contactos con esas bancadas para iniciar acercamientos, pero hoy aclaró que “el PVEM no se ha comunicado”.

En la rueda de prensa se le realizaron varios cuestionamientos entorno a la unidad en la alianza y la posibilidad de que la Reforma Electoral no conlleve reformas a la Constitución, para lo cual se requieren los 49 votos del PT y los 62 del PVEM, pues junto con los 253 de Morena completan 364 votos y con ello mayoría calificada necesaria para reformar la Carta Magna.

“Lo digo categóricamente, sin ellos, sin ellos no es posible la reforma constitucional. Así, tajante”, advirtió.

