Sin aval de PT y Verde, podría suspenderse Reforma Electoral, dice Monreal

El miércoles 14 de enero, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum las conclusiones de sus trabajos de recepción de propuestas en torno a los posibles cambios al sistema político y electoral del país.

Monreal, líder de los diputados morenistas, insistió en que no hay iniciativas ni propuestas consensuadas, sino planteamientos que de concretarse implicarían 12 cambios a la Constitución.

En algunos casos, por ejemplo, entorno a la reducción de legisladores, lo que hay son incluso escenarios.

Se trata de un documento de planteamientos que fueron recibidos, no es iniciativa, por lo que hoy “lo que hay es la nada jurídica”, dijo.

Una de las propuestas dice que mantengan 500 diputados pero que se modifique la forma de elección de los plurinominales, que sea una lista directa de elección de los 200 de representación proporcional, y que no sean los partidos los que pongan el orden de la lista de pluris.

“Esa es una posibilidad (…) Otro escenario es el de 300-100 (diputados), 300 de mayoría, 100 de representación proporcional con esta fórmula de elección también de elección de los plurinominales, no de listas como actualmente se tiene. E incluso otro escenario de 200-200” la mitad de mayoría y la mitad plurinominales'', expuso Monreal.

En conferencia de prensa, Monreal insistió que “no se tiene hasta ayer y hasta ahora una definición, simplemente fue una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán a ser consultados los aliados, en primer lugar, PT y Verde, porque todas ellas estas reformas implican reforma constitucional”.

Aclaró que ninguno de los diputados ni él como líder de la bancada negociará con los aliados, sino que la Comisión Presidencial, en la que está la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es la que establecerá los contactos con PT y PVEM.