presidencia

Eliminar PREP "no es una ocurrencia", defiende Sheinbaum; se tendrán resultados más rápido, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la propuesta para suprimir el PREP e iniciar de inmediato con los cómputos surgió en los foros que se realizaron por el país.
vie 27 febrero 2026 10:44 AM
Sheinbaum-defiende-eliminar-PREP.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su propuesta de reforma electoral no es ninguna ocurrencia pues se construyó con la opinión de ciudadanos que participaron en los foros por el país. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) como parte de la reforma electoral, pues dijo, ello permitirá tener resultados oficiales más pronto y explicó que el planteamiento surgió en los foros que se realizaron por el país.

“No estamos de acuerdo. Si el cómputo distrital comienza a hacerse desde el primer momento pues se tendrá un resultado oficial más pronto”, dijo este viernes en su conferencia realizada en Sinaloa.

El pasado miércoles, la presidenta señaló que el PREP es “innecesario”, pues con la propuesta terminada la jornada electoral iniciaría el cómputo distrital. Sin embargo, expertos en temas electorales han advertido que hay riesgos de restar certidumbre al proceso.

El exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez explicó que suprimir el PREP tendrá como efecto, además de tardanza en arrojar los resultados oficiales, un periodo de vacío de información, lo que puede generar incertidumbre y dudas ciudadanas sobre los votos.

“Esto puede generar desde desconfianza hasta falta de claridad en cómo se están llevando los cómputos de los votos”, indicó.

presidencia

Sheinbaum presenta reforma electoral: va por disminuir costo de elecciones, modificar pluris y eliminar el PREP

Sin embargo, desde Sinaloa, la presidenta expuso que esa propuesta y las otras que contempla la reforma electoral no son improvisadas, pues fueron elaboradas a partir de la discusión que se realizó en foros.

“Fue parte de la de los foros que recogimos en distintos lugares de la República a través de la comisión de elecciones que propuse. No es una propuesta de ocurrencia, es una propuesta bien trabajada recoge parte de lo que opinó la ciudadanía”, anotó.

La mandataria federal señaló que iniciar con los cómputos inmediatamente después del cierre de las casillas y conteo de los votos, no generará ningún problema sin embargo, respeta la opinión de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien alertó que México no se puede quedar sin información de la jornada electoral.

“Lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral. El INE tiene la obligación de estar siempre en la batalla de entregar información precisa el día de la jornada electoral, porque a todos los ciudadanos nos genera tranquilidad conocer la información y generamos también cultura política de aceptación, de entendimiento”, dijo la consejera.

La propuesta de iniciativa de reforma electoral la enviará este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum al Poder Legislativo y contempla propuestas como disminuir en 25% el costo del sistema electoral, modificaciones a la representación proporcional, la eliminación de 32 senadores, así como mayor fiscalización y ampliar la democracia participativa.

Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes durante el proceso de discusión.

