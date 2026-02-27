Eliminar PREP "no es una ocurrencia", defiende Sheinbaum; se tendrán resultados más rápido, dice

El pasado miércoles, la presidenta señaló que el PREP es “innecesario”, pues con la propuesta terminada la jornada electoral iniciaría el cómputo distrital. Sin embargo, expertos en temas electorales han advertido que hay riesgos de restar certidumbre al proceso.

El exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez explicó que suprimir el PREP tendrá como efecto, además de tardanza en arrojar los resultados oficiales, un periodo de vacío de información, lo que puede generar incertidumbre y dudas ciudadanas sobre los votos.

“Esto puede generar desde desconfianza hasta falta de claridad en cómo se están llevando los cómputos de los votos”, indicó.

Sin embargo, desde Sinaloa, la presidenta expuso que esa propuesta y las otras que contempla la reforma electoral no son improvisadas, pues fueron elaboradas a partir de la discusión que se realizó en foros.

“Fue parte de la de los foros que recogimos en distintos lugares de la República a través de la comisión de elecciones que propuse. No es una propuesta de ocurrencia, es una propuesta bien trabajada recoge parte de lo que opinó la ciudadanía”, anotó.

La mandataria federal señaló que iniciar con los cómputos inmediatamente después del cierre de las casillas y conteo de los votos, no generará ningún problema sin embargo, respeta la opinión de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien alertó que México no se puede quedar sin información de la jornada electoral.