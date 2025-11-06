Morenistas avalan cambios presupuestales para beneficiar programas de sus aliados

Otras presuntas ampliaciones con dedicatoria son 600 millones de pesos para el campo, pero en su rubro de “infraestructura”, un programa nuevo sin reglas de operación ni régimen transitorio que establezca plazos para generarlas, por lo que se alertó discrecionalidad.

Además se acordó a esas horas de la madrugada asignar 1,049 millones de pesos al Ramo 14, de Trabajo y Previsión Social y, vía más recursos y movimientos compensados, las áreas que resultaron beneficiarias serán para justicia laboral, y otras para respaldar a los sindicatos.

Para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se asignaron 319 millones de pesos; para la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral 526.3 millones de pesos; a la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales 42.5 millones de pesos.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo contará con 162.1 millones de pesos.

Pedro Haces, líder de la Central (CATEM), empresario y diputado de Morena, dijo que se trata de fortalecer las políticas laborales y las labores sindicales con más de mil millones de pesos.

Los organismos, centros y unidades beneficiadas, planteó, tienen funciones esenciales para la justicia laboral.

“Así también, la defensa de los derechos laborales y de la seguridad social de las personas trabajadoras y beneficiarias, así como de los sindicatos, a través de los servicios de asesoría, asistencia en la conciliación y representación jurídica”, defendió.

Sin embargo, todas estas reasignaciones aprobadas de forma exprés, fueron denunciadas por el PAN.

De acuerdo con el vicecoordinador del área económica panista, Héctor Saúl Téllez, Morena a través de su diputado sindicalista abogó por apoyos sospechosos. ''¿Con destinatarios predireccionados como la CATEM?”, cuestionó.

“El apoyo a organizaciones educativas podrán dirigirse a financiar a la CNTE, el SNTE y movimientos de ámbito político relacionados con maestros u operación y control político promovida por Morena”.

En su análisis de cómo quedó el Presupuesto 2026 tras las reasignaciones, el panista también cuestionó que se hayan destinado recursos que la Secretaría de Hacienda no planteó.

Por ejemplo, el Partido Verde, vía el diputado Eruviel Ávila, también propuso que el presupuesto a Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación aumentara en 2,500 millones de pesos con recursos provenientes del Poder Judicial.

Sin embargo, Téllez, del PAN, recordó que en ese rubro existen “26 centros tecnológicos o instituciones educativas en los que se podría replicar el esquema de la Estafa Maestra”, en el que se acreditó miles de facturas expedidas también por el gobierno de Chiapas cuando lo encabezó el senador verde Manuel Velasco.

En la tribuna, fue el panista Federico Döring, vicecoordinador de la bancada, quien acusó: “vienen aquí los de los moches del PT a pedir el dinero que se quieren robar de los Cendis, pero para que no los cachen, estos premios nobel legislativos le piden a Morena que presente la reserva, como que para que no haya huella de sus tranzas y sus Cendis”.

El diputado del PAN Theodoros Kalionchiz de la Fuente aseguró que el recurso para los Cendis fue un premio. Es “el uso faccioso del presupuesto público como moneda de cambio para comprar lealtades políticas”, indicó.

“Hoy, el PT viene a pedir dinero para sus Cendis, sin explicar cómo lo usan, sin garantizar resultados, sin desvincularse de estos escándalos. ¿Por qué no piden dinero para fortalecer los programas educativos, la alimentación escolar, a las escuelas de tiempo completo? ¿Por qué no pide recursos para todas las universidades estatales del país?”, reclamó.

Para el panista, “esta reserva es un reflejo de una complicidad estructural entre el gobierno y sus aliados políticos donde el Presupuesto se convierte en una recompensa por obediencia''.

''El PT mandó a Morena a pedir los moches que quieren hablar de todo menos de los moches negociados entre ellos, es el uso faccioso del presupuesto público como moneda de cambio para comprar lealtades políticas”, dijo.

Los Cendis, recordó, han sido durante años “un negocio político y lucrativo para el PT, sin criterios técnicos, sin reglas claras de operación y sin rendición de cuentas”, y desde 2019 a la fecha, dijo, habrá acumulado casi 5,000 millones de pesos.

“Teniendo en cuenta esas deficiencias, hoy el PT viene a proponer una reserva que asciende a 828 millones de pesos. De ese monto 618 millones se canalizan al programa que ha beneficiado desde hace siete años a los integrantes de un solo partido. Eso no es política pública, eso, es una transacción política disfrazada con nombres rimbombantes”, acusó.