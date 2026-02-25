La Suprema Corte arranca sesiones itinerantes con caso indígena en Chiapas

El caso fue demandado en 2021 por el jLumaltik Candelaria (gobierno comunitario) tsotsil, población maya perteneciente a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y contó con el apoyo legal de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, de la Universidad Iberoamericana (UIA).

La sesión itinerante de la Corte está proyectada para realizarse en el municipio de Tenejapa, en la misma región de los Altos de Chiapas.

Aunque el caso es relativamente reciente, sus bases se remontan al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que tras este, en 2001, se concretó la reforma constitucional en materia indígena.

En esa reforma se incorporó el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en un marco de unidad nacional. Se delegó a las entidades federativas la regulación de las autonomías y se abrió la posibilidad de crear municipios indígenas.

Municipios como Cherán o San Felipe de los Herreros, en Michoacán, promovieron su reconocimiento como municipios indígenas.

En el caso del Ejido Candelaria, Chiapas, con 1,541 habitantes, en 2021 la comunidad resolvió constituirse en gobierno comunal, pero el Congreso del estado se negó a reconocer a esa comunidad como sujeto de derecho público y entidad de interés público y planteó que eso debía realizarse a través del municipio de San Cristóbal.

Esto llevó a la comunidad a tramitar un amparo por omisión legislativa. En 2022, un juez le dio la razón, pero solo para que se diera a la comunidad una respuesta “de manera fundada y motivada, congruente y exhaustiva”. En cuanto al fondo, el juez negó la protección de la justicia al considerar que no había omisión legislativa.

Por ello, para Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Clínica Jurídica de la UIA que acompañó el caso, al pronunciarse sobre el reconocimiento de un gobierno comunitario, la SCJN “replantea las figuras jurídicas vigentes para admitir la existencia de un cuarto orden de gobierno de naturaleza indígena, basado en el derecho de autonomía, libre determinación y autogobierno”.